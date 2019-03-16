Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019
Ведущий Нацотбора на "Евровидение 2019" признался, что до сих пор получает гневные сообщения
Как известно, в этом году Украина отказалась от участия в "Евровидении", что вызвало множество споров, перепалок и поиски виновных. Ведущий шоу Сергей Притула еще в начале марта пообещал раскрыть шокирующие подробности Нацотбора, и это случилось.
Так, шоумен сообщил, какие условия ставили некоторые продюсеры: "Если моя артистка выиграет, мы придем. Так зачем нам все остальные? Давай просто возьмем твою артистку, она споет в первом полуфинале, во втором, в финале".
Певица Оля Полякова, по словам телеведущего, выставила продюсерам канала огромный прайс: "Оля Полякова запросила 50 тысяч долларов за участие в Нацотборе".
Без каких-либо объяснений продюсер TAYANNA Михаил Ясинский снял свою подопечную с участия в Нацотборе. Многие считают, что TAYANNA отказалась от участия в конкурсе из-за страха проиграть группе KAZKA. Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта после того, как узнал о снятии артистки, не мог с ней связаться: "Я начал звонить и артистке, и директору – никто не брал трубку".
Украинский продюсер Игорь Кондратюк также высказался относительно участников Нацотбора: "Для меня это неприемлемая история абсолютно. Никто не заставлял ходить в шароварах и размахивать украинским флагом. Но мозги включить на пятом году войны надо было"
Сергей Притула также признался, что ему регулярно приходят гневные сообщения в соцсетях: "Мне пишут, что из-за меня Украина не будет в этом году принимать участие в "Евровидении". Это связано с тем, что ведущий Нацотбора поднял российский вопрос на сцене.
Музыкальный продюсер Юрий Фалеса считает подобные вопросы неуместными на музыкальных конкурсах: "Мне было стыдно за него, ведь парень-то не глупый. Такое сотворить...".
В свою очередь, Притула заявил, что действовал исключительно в интересах аудитории: "Все хотели это спросить. Поэтому я ретранслировал эти вопросы".
Что касается появившейся информации о выступлениях в РФ Джамалы после аннексии Крыма, ведущий Нацотбора утверждает, что не знал об этом.
"Это, конечно, был удар под дых. Незнание мной этой информации как раз и дает сейчас повод обвинять меня в двойных стандартах. Вся тройка судей Нацотбора была на гастролях в РФ во время российской агрессии", – говорит Притула.
Напомним, Зураб Аласания сообщил, что в случае победы Сергея Лазарева, Украина не будет участвовать в "Евровидении 2020".
Все, что нужно знать о Нацотборе на "Евровидение 2019", смотрите в видео:
Ранее Сегодня.Lifestyle поделились видео, в котором рассказали о главных новостях за неделю в мире шоу-бизнеса.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram