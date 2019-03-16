Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

Ведущий Нацотбора на "Евровидение 2019" признался, что до сих пор получает гневные сообщения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Сергей Притула рассказал подробности Нацотбора на "Евровидение 2019"
Сергей Притула рассказал подробности Нацотбора на "Евровидение 2019"
Фото: instagram.com/siriy_ua

Как известно, в этом году Украина отказалась от участия в "Евровидении", что вызвало множество споров, перепалок и поиски виновных. Ведущий шоу Сергей Притула еще в начале марта пообещал раскрыть шокирующие подробности Нацотбора, и это случилось.

Так, шоумен сообщил, какие условия ставили некоторые продюсеры: "Если моя артистка выиграет, мы придем. Так зачем нам все остальные? Давай просто возьмем твою артистку, она споет в первом полуфинале, во втором, в финале".

Нацотбор на "Евровидение 2019"
Нацотбор на "Евровидение 2019"
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Певица Оля Полякова, по словам телеведущего, выставила продюсерам канала огромный прайс: "Оля Полякова запросила 50 тысяч долларов за участие в Нацотборе".

Без каких-либо объяснений продюсер TAYANNA Михаил Ясинский снял свою подопечную с участия в Нацотборе. Многие считают, что TAYANNA отказалась от участия в конкурсе из-за страха проиграть группе KAZKA. Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта после того, как узнал о снятии артистки, не мог с ней связаться: "Я начал звонить и артистке, и директору – никто не брал трубку".

TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинский продюсер Игорь Кондратюк также высказался относительно участников Нацотбора: "Для меня это неприемлемая история абсолютно. Никто не заставлял ходить в шароварах и размахивать украинским флагом. Но мозги включить на пятом году войны надо было"

Сергей Притула также признался, что ему регулярно приходят гневные сообщения в соцсетях: "Мне пишут, что из-за меня Украина не будет в этом году принимать участие в "Евровидении". Это связано с тем, что ведущий Нацотбора поднял российский вопрос на сцене.

Музыкальный продюсер Юрий Фалеса считает подобные вопросы неуместными на музыкальных конкурсах: "Мне было стыдно за него, ведь парень-то не глупый. Такое сотворить...".

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"

В свою очередь, Притула заявил, что действовал исключительно в интересах аудитории: "Все хотели это спросить. Поэтому я ретранслировал эти вопросы".

Что касается появившейся информации о выступлениях в РФ Джамалы после аннексии Крыма, ведущий Нацотбора утверждает, что не знал об этом. 

"Это, конечно, был удар под дых. Незнание мной этой информации как раз и дает сейчас повод обвинять меня в двойных стандартах. Вся тройка судей Нацотбора была на гастролях в РФ во время российской агрессии", – говорит Притула.

Напомним, Зураб Аласания сообщил, что в случае победы Сергея Лазарева, Украина не будет участвовать в "Евровидении 2020".

Все, что нужно знать о Нацотборе на "Евровидение 2019", смотрите в видео:

Украина не едет на "Евровидение 2019": скандалы, интриги и все, что надо знать
Видео: Сегодня

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились видео, в котором рассказали о главных новостях за неделю в мире шоу-бизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Певица MARUV заявила, что выступит в Тель-Авиве YUNA 2019: оглашены первые победители Ведущие "Евровидения 2019": первое официальное фото Лазарев прокомментировал провал песни для "Евровидения-2019"
Сергей Притула НОТУ нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 MARUV
Реклама

Новости партнеров

«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой
«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Шоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Вчера, 13:04Fun

15 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:22Wellness

Японская диета на 13 дней: меню для похудения

Вчера, 11:05Техно

Первый в истории ядерный взрыв показали в Full HD

Вчера, 09:25Техно

Конец близок: Windows 7 напомнит о скорой смерти

Вчера, 08:01Fun

Невеста обнаружила в свадебных туфлях невероятный сюрприз

Вчера, 07:09Fun

На свет появился уникальный розовый слоненок: видео

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня: Львам не стоит давать в долг, а Рыбам придется задержаться на работе

14 мартаШоу-бизнес

Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

14 мартаТехно

Windows 7 получил востребованную миллионами полезную опцию

14 мартаFun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

14 мартаТехно

Google "похоронил" еще один проект

14 мартаFun

Неудачная охота: из-за обмана обезьяны леопард застрял на дереве

14 мартаFun

Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото

14 мартаFun

Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

13 мартаАфиша

И вновь "Дневники вампира": в "Наследии" появилась отсылка к Кэролайн и Клаусу

Новости партнеров

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Ребенок внутри матери: невероятное видео
Ребенок внутри матери: невероятное видео
​Какую кровь предпочитают комары?
​Какую кровь предпочитают комары?
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»