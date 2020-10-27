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Сергей Притула рассказал о дорогом подарке от Ефросининой и ссоре с Фреймут (видео)

Сегодня, 17:00

Смотрите эксклюзивное интервью с Притулой для программы "Зірковий шлях"

Сергей Притула оставил шоу-бизнес и нырнул в политический водоворот – решил побороться за кресло городского головы Киева. В интервью для рубрики "Кофе с перцем" он рассказал о своей деятельности, хейтерах в Сети, ссоре с Фреймут, и о том, как узнавал у Маши Ефросининой стоимость ее подарка.

Во время работы над заполнением декларации Сергей Притула попал в неудобную ситуацию. Его юрист поинтересовался, нет ли у знаменитости подарков, стоимостью более 10-ти тысяч гривень, на что тот сперва ответил "нет", а затем вспомнил об украшении, которое получил от своей коллеги с телевидения Маши Ефросининой.

Сергей Притула
Фото: "Кава з перцем"

"Ефросинина на день рождения подарила такой браслетик... Вы не поверите, каким я выглядел пнем, когда я позвонил: "Маша, мне очень надо знать, сколько стоит". Она говорит: "Притула, ты в своем уме?". Говорю: "Ладно, можешь не называть четко цифру, просто скажи мне – дороже 10-ти тысяч или нет?". И Маша говорит: "Нет, Сережа, пока ты мне еще не настолько дорог", – поделился Притула.

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Во время беседы он также упомянул свою экс-коллегу Ольгу Фреймут, с которой не общается уже длительное время. Ведущая очень эмоционально отреагировала на его решение баллотироваться в мэры, заявив, что если Сергей станет главой Киева, это будет для нее причиной уехать из страны.

"Может у Оли какой гештальт незакрытый... Почему она использует чуть ли не в каждом эфире какую риторику, связанную со мной... Честно, если бы я был ее мужем, я бы пожалуй с ней серьезно поговорил", – прокомментировал Притула слова Фреймут.

Смотрите полное интервью с Сергеем Притулой:

Напомним, что в конце лета Сергей Притула заявил о завершении актерской карьеры. Мы также писали, что Ольга Фреймут поскандалила с Екатериной Кухар на "Танцях з зірками".

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