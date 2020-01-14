Сергей Притула трогательно поздравил супругу с днем рождения: "Моя бусинка"

Телеведущий посвятил любимой нежные строки

Сергей Притула с женой Екатериной Фото: instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно умилил поклонников видео с 2-летней дочерью Соломией, трогательно поздравил свою супругу Екатерину с днем рождения.

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Так, на своей странице в Instagram шоумен опубликовал фото возлюбленной, которая, судя по всему, отмечает день рождения в Марокко, а также добавил поздравление.

"С днем рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор"! Будь здорова и имей вдохновение к труду! Я всегда рядом! Люблю!", – написал Сергей Притула под снимком Екатерины.

Супруга Сергея Притулы – Екатерина Сопельник Фото: instagram.com/siriy_ua

В комментариях к посту к поздравлениям присоединились звездные коллеги Сергея Притулы – Леся Никитюк и Владимир Остапчук.

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