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Сергей Притула трогательно поздравил супругу с днем рождения: "Моя бусинка"

Телеведущий посвятил любимой нежные строки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Сергей Притула с женой Екатериной
Сергей Притула с женой Екатериной
Фото: instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно умилил поклонников видео с 2-летней дочерью Соломией, трогательно поздравил свою супругу Екатерину с днем рождения.

Смотрите также откровенное интервью Сергея Притулы:

Так, на своей странице в Instagram шоумен опубликовал фото возлюбленной, которая, судя по всему, отмечает день рождения в Марокко, а также добавил поздравление.

"С днем рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор"! Будь здорова и имей вдохновение к труду! Я всегда рядом! Люблю!", – написал Сергей Притула под снимком Екатерины.

Супруга Сергея Притулы – Екатерина Сопельник
Супруга Сергея Притулы – Екатерина Сопельник
Фото: instagram.com/siriy_ua

В комментариях к посту к поздравлениям присоединились звездные коллеги Сергея Притулы – Леся Никитюк и Владимир Остапчук.

Ранее мы также писали, что Ольга Фреймут растрогала признанием о Сергее Притуле. Звезда украинских шоу рассказала о своем отношении к бывшему коллеге, отвечая на вопросы подписчиков.

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