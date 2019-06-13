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Сергей Сивохо идет в Раду: подробности

Еще один комик решил пойти в политику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:48
Сергей Сивохо идет в политику
Сергей Сивохо идет в политику
Фото: instagram.com/sivoha.officialfan

За последние несколько месяцев представители украинского шоу-бизнеса один за другим заявляют о политических амбициях. Так, Оля Полякова создает свою партию, Святослав Вакарчук уже это сделал, а Сергей Притула присоединился к одной из них. Сегодня.Lifestyle уже рассказали о знаменитостях, которые решили пойти в политику в текущем году.

А сегодня, 13 июня, стало известно, что еще один популярный украинский комик Сергей Сивохо решил баллотироваться в депутаты ВРУ от партии "Слуга народа". Об этом сообщает УНН. По информации издания, Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (Донецкая область, центр округа – город Константиновка).

Комик пока официально не подтвердил эту информацию, однако на своей странице в Instagram опубликовал снимок, который подписал: "Три источника, три составные части))) Центр, Запад, Восток! Начало. Продолжение следует...".

Сергей Сивохо будет баллотироваться в депутаты ВРУ
Сергей Сивохо будет баллотироваться в депутаты ВРУ
Фото: instagram.com/ciboxo

Отметим, что Сергей Сивохо родом из Донецка. 

Ранее мы также писали, что появились новые подробности участия в выборах Анастасии Приходько.

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