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Сергею Бабкину – 41: ТОП-5 жизненных цитат музыканта

Артист не празднует свои дни рождения уже более 10 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:11
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба

Сегодня, 7 ноября, популярному украинскому артисту Сергею Бабкину исполняется 41 год. В честь дня рождения музыканта Сегодня.Lifestyle вспоминают самые емкие цитаты артиста — об актерстве, депрессиях и Еве с Адамом.

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  • О депрессии

"Я пока еще не познал таких явлений, как депрессия либо кризис жанра или творческий кризис. Если одно из них случится – я вам обязательно сообщу (смеется), но пока такого не было, и поэтому я не понимаю, что это такое. А почему такого не случилось? Видимо, потому, что мне есть чем заняться и никогда не бывает скучно. Кризис, мне кажется, случается, если человек не хочет чего-то, он закрылся, к нему не проходит ничего нового. А нужно всегда, всегда быть открытым. Тогда ты на "вселенском сквозняке" – там столько всего, успевай только хватать".

  • О Евах и Адамах

"Мы, люди на этой Земле, – одна большая команда, мы – создатели нашей Вселенной, мы – Евы и Адамы. Каждый из нас хочет одного и того же – любви. И я за то, что нам нужно сбросить все лишнее, быть голыми в своих чувствах, в своих поступках, стремлениях, ничего не скрывать, быть прозрачными, ясными, понятными".

Сергей Бабкин отмечает день рождения
Сергей Бабкин отмечает день рождения
Фото: пресс-служба

  • О планировании

"Планировать я не люблю, не любил и любить вряд ли буду. Потому что мне это не присущее, меня этим талантом не наделили. Поэтому планы, стратегии – все это не про меня. Я очень спонтанный, хаотичный, на чувствах, эмоциях и внутренних переживаниях. Очень счастлив и благодарен за то, что сейчас происходит, что я переживаю!".

  • О ссорах

"Бывают мгновения, когда эмоции берут верх, а мнения не совпадают. Но уже с годами я понял, что это может случиться у всех и запросто, это нормально. Но самое прекрасное, что состояние обиды после ссоры у нас не длится долго. Мы сразу же его гасим и просим друг у друга прощения, независимо от того, кто был инициатором ссоры. Мы обнимаемся, целуемся, говорим "я люблю тебя", и все проходит сразу же".

Сергей Бабкин с женой Снежаной
Сергей Бабкин с женой Снежаной
Фото: пресс-служба

  • Об актерстве

"Я бы очень хотел, чтобы при просмотре кино или спектакля со мной человек получил таблетку витаминчика и начал думать, выйдя из зала. Еще долгое время анализировать, что он посмотрел, о чем, чтобы это держало его неделю, месяц и к чему-то привело и "сработало".

Напомним, в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Сергей Бабкин откровенно рассказал о новорожденном сыне, вещих снах и отношениях со Снежаной.

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