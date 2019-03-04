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Сериальный бум в Украине: эксклюзив со съемочной площадки

Журналисты отправились на съемочную площадку популярного сериала "Капитанша"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53

После запрета на показ российской продукции в украинском кино начался бум – как минимум сериальный. Но классической телекамерой, уже никого не удивишь. На Прикарпатье школьники мини-сериал о себе снимают на смартфон. Журналисты отправились на съемочную площадку популярного сериала "Капитанша", чтобы понять: можно ли заработать миллионы на любительских съемках, почему украинские сериалы отличаются от российских, и ради чего звезды бегут из большого кино в мини-сериалы.

Смены на съемочных площадках продолжаются до 16 часов в сутки. Это вдохновенный труд, сотни дублей, бессонные ночи, нервные срывы – все ради нее.

Среди каменных джунглей живет простая харьковчанка, которая вечно куда-то спешит. Дом, работа, магазины. Вокруг нее кипит жизнь, а она обращается к смартфону, чтобы тот подсказал, когда у нее следующее свидание с ... телевизором. Саша – фанат сериалов.

Некоторые сериалы остаются в сердце девушки еще очень долго после исчезновения с экрана.

"Сериал "Капитанша". Некоторые события, которые были показаны на экране, были и в моей жизни", – делится она.

"Капитанша" – один из самых успешных продуктов канала "Украина", вышедший в прошлом году. Главную героиню тоже зовут Саша. Нелегкая судьба героини, разыгрывается в красивых пейзажах и интерьерах. Александра борется со стихиями и в прямом, и в переносном смысле. Море в сериале настолько захватило зрителей, что сегодня снимается уже второй сезон.

Съемочная площадка нескольких сцен "Капитанша-2" – дом в Конче-Заспе. Людей в съемочной группе – трудно сосчитать. Но у каждого четко прописана его функция.

Алиса Клюшкина – ассистент по актерам.

"Я отвечаю за хорошее настроение актеров, приезд актеров и уезд актеров. Обеспечение транспорта по времени с нашим транспортным директором. Чай-кофе на площадке, обеды, сопровождение с грима на костюм, с костюма на площадку. Я просто очень веселый человек и мне, чтобы подзарядится, мне нужно заряжать других людей. Веселушки-частушки-анекдоты-прибаутки-шутки. Вот, как-то так", – делится она.

Казалось бы – простая сцена – появление автомобиля в кадре. Оказывается, автомобильные номера в кино особенные.

Режиссер Владимир Янищук. Именно благодаря его фантазии, съемочная группа оказывается то в открытом море, то в элитном поселке. Володя признается, не все всегда идет по сценарию.

"Меня жена спрашивает: "Зачем ты готовишься постоянно к съемке? Ты же на площадке все меняешь? ". Я говорю, у меня есть фундамент. И все. А дальше – ты пляшешь", – говорит он.

На площадке журналисты успели подсмотреть, что в следующем сезоне сериала  "Капитанша" зрителей ждут и эротические сцены.

Несмотря на то, что главную роль исполняет российская актриса, сериал, как и большинство нового украинского контента, имеет свои аутентичные украинские черты.

"Я вижу разницу в том, что в российских сериалах мы часто видим такое достаточно патроналистическое отношение к жизни, к семье, к укладу того, в чем живут семьи и люди. У нас, мне кажется, более европейский подход. Во-первых, у нас женщина – гражданин более независимый от мужчины и от семьи. Не смотрите на то, что мы снимаем мелодрамы, у нас в чести героини самостоятельные, самодостаточные, сильные, независимые", рассказала Наталья Стрибук, главный продюсер кино-телесериального производства ТРК "Украина" .

Именно благодаря работе Натальи, большинство украинцев, вместе с Александрой, выбирают просмотр телесериалов именно на канале "Украина", который давно стал крупнейшим в стране производителем собственных многосерийных фильмов. А весь секрет успеха в том, что продюсер Наталья, вместе со своей командой в первую очередь изучает зрителя. И делает это постоянно.

"Мы прекрасно себе представляем, каковы наши зрители, сколько им лет, каков их социальный статус, кто они – мужчины или женщины. Или в каком процентном соотношении нас смотрят мужчины, в каком женщины, в какое время они приходят с работы, сколько у них детей, что они едят", – говорит она.

Тем временем,  на другой съемочной площадке – сказка, которую украинцы увидят только под Новый год. Так, волшебники уже сегодня работают над коротким сериалом "Елка на миллион". Площадка наполнена новым поколением украинских актеров. И хотя до Нового года еще ох, как далеко, группа работает в очень быстром темпе.

Съемочные площадки ТРК "Украина" – это уже новый, современный подход к съемке. И дело тут не в технике и характере освещения. Дело в создании своего независимого контента. Создание новой киношколы. Создание новых рабочих мест. Ведь на тридцати площадках ТРК "Украина" задействовано около полутора тысяч человек и их количество еще будет увеличиваться.

А между тем, уже в этом месяце на телеканале Украина состоится премьера нового сериала. Главную детскую роль в сериале "Сердце матери" играет дочь ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик.

Ранее мы уже писали о том, что канал "Украина" готовит премьеры больше полусотни новых сериалов.

Напомним, с начала года канал "Украина" является безоговорочным лидером телевизионного просмотра как в будни, так и в выходные.

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Источник: Сегодня
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