Сестра Бритни Спирс неожиданно высказалась о психическом здоровье певицы

Джейми Спирс ответила поклонникам артистки в соцсетях

Родная сестра знаменитой певицы Бритни Спирс Джейми Линн Спирс первая из семьи нарушила тишину и высказалась о психическом состоянии певицы.

В своем профиле в Twitter она поделилась скриншотом твита певицы Хэлси, в котором та рассуждает о биполярном расстройстве. В том же посте она также поделилась твитами и других знаменитостей о психическом здоровье.

В заголовке поста Джейми написала: "Если вы имеете дело с психическим заболеванием или ухаживаете за кем-то, кто болеет, то вы знаете, как важно уважать личное пространство семьи, пытающейся защитить своих близких, независимо от того, как это может оценивать публика. Никому за это не должно быть стыдно, я молюсь за вас, вы не одиноки и любимы. Посылаю всю мою любовь и молитвы всем вам".

Скриншот: instagram.com/commentsbycelebs

Один из пользователей сети прокомментировал ее сообщение: "Как насчет явного психического заболевания вашей сестры? Почему вы не говорите об этом?"

На это Джейми Линн ответила следующее: "Вы не имеете права предполагать что-либо о моей сестре, и я не имею права говорить о ее здоровье и личных вопросах. Она сильная, крутая, женщина, которую не остановить. И это единственное, что является явным".

Что происходит с Бритни Спирс?

С недавних пор в сети поклонники Бритни Спирс забили тревогу: люди считают, что Бритни против ее воли находится под жестким контролем у своих родственников и менеджеров, и всячески пытается попросить помощи и свободы. В последнее время артистка все чаще стала публиковать в соцсетях странные посты с танцами и фото, где ее фанаты ищут намеки и зашифрованные послания с просьбой о помощи.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Не так давно стало известно, что мама Бритни Линн Спирс претендует на полный контроль финансами певицы и хочет включиться в процесс опеки над дочерью.

Напомним, долгое время артистка находилась под опекой своего отца, который позже передал эти обязанности менеджеру Джоди Монтгомери. Бритни находится под опекой вот уже 12 лет, после серии скандалов и того, как у певицы начались проблемы с психическим здоровьем на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Ее признали недееспособной и временным опекуном артистки стал ее отец Джейми Спирс. Опека над ее сыновьями также перешла ее бывшему мужу.

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Напомним, Бритни Спирс представила новую песню.

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