Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину его смерти

Известный певец скончался 25 декабря 2016 года в собственном доме

Мелани Панайоту/Джордж Майкл Фото: Page Siх

Сестра британского певца греческого происхождения Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину его смерти. Мелани Панайоту ушла из жизни в день кончины своего знаменитого брата, сообщает Page Six.

Подробнее о смерти Джорджа Майкла смотрите в сюжете:

25 декабря 2016 года Джордж Майкл внезапно умер в возрасте 53 лет. Его обнаружили в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз, а экспертиза установила, что смерть звезды была естественной.

Мелани Панайоту умерла у себя дома на Рождество. Тело 55-летней Мелани обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

Смерть женщины официально подтвердил адвокат семьи Джон Рейд. "Мы можем подтвердить, что очень трагически Мелани скончалась внезапно. Мы бы просто попросили, чтобы в это очень печальное время была соблюдена конфиденциальность семьи". Также адвокат заявил, что "дальнейших комментариев не будет", передает издание.

Отметим, что Мелани и Джордж были очень близки. Она часто сопровождала брата в многочисленных турне.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл умер от "кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда", а также от "жировой инфильтрации печени". Артиста похоронили в Лондоне, спустя три месяце после его смерти.

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