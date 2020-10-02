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Сестра Макса Барских рассказала, в каких они сейчас отношениях

Сегодня, 16:15

Артист всячески поддерживает свою семью

В конце сентября Макс Барских открыл осенний сезон музыкальных премьер безопасным сольным концертом, где все придерживались норм безопасности в период карантина.

За кулисами поп-звезду поддерживала старшая сестра Оксана, которая рассказала программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", какие сейчас у них с Максом отношения.

Оказалось, что она работает вместе с братом и является администратором подруги Барских, певицы Миши Романовой.

Оксана призналась, что именно благодаря брату она с родными перебралась в столицу.

Макс Барских с сестрой Оксаной
Макс Барских с сестрой Оксаной
Фото: instagram.com/max_barskih

"Мы семьей переехали в Киев благодаря Максу. Он купил нам квартиру, и мы сейчас проживаем все вместе. У меня очень хороший брат, я очень его люблю, ценю. Это лучший человек, который просто может быть. И добрее человека не существует, я так считаю. И заботой он своей окружает всех, кто рядом с ним", – говорит женщина.

Напомним, Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских. Паре постоянно приписывают роман. Ранее Макс Барских рассказал, почему не спешит жениться и заводить семью. Артист не скрывает, что в будущем хотел бы стать отцом.

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