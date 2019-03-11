Сестра Марины Поплавской обвинила "Дизель шоу" в пиаре на ее гибели
Людмила Поплавская заявила, что семья была против концерта в честь Марины
20 октября из жизни ушла Марина Поплавская. Актриса погибла под Киевом в результате ДТП. Еще несколько участников "Дизель Студио" пострадали.
Смерть Марины Поплавской повергла в шок поклонников и коллег актрисы. Участники "Дизель шоу" приняли непростое решение – продолжить деятельность коллектива, однако сообщили, что заменять актрису не будут. Кроме того, коллеги организовали флешмоб, отсняли трогательный мини-фильм, а недавно провели концерт в память о Марине Поплавской.
Но, как выяснилось, семья погибшей Марины Поплавской инициативы "Дизель Студио" не поддерживает. Родная сестра актрисы Людмила Поплавская на своей странице в Facebook сообщила, что продюсеры коллектива пиарятся на трагедии.
"К вам обращается родная сестра Марианны (Марины) Поплавской и вся моя семья. Мы больше не можем стоять в стороне и молчать, глядя на то, как продюсеры "дизель-шоу" и пиар-менеджер с целью этого же пиара совершают поступки нелогичные, непонятные и несвоевременные. Наша семья была против, чтобы во время траура (прошло чуть больше 4 месяцев с момента трагической гибели моей сестры) проводились любые громкие мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения???????? В никаких средствах, тем более с концерта ко дню рождения???? Марианны Францевны, семья не нуждается!!!! Это все происходит без нашего ведома, без нашего согласия", – утверждает Людмила.
Женщина также раскритиковала фильм, снятый коллегами Марины Поплавской в ее честь: "Через 3 недели после гибели моего дорогого сердцу человека поступило предложение принять участие в съемках фильма "Королева юмора". Находясь в тяжелом психологическом и физическом состоянии, я отказалась. Снимать фильмы не выдержав паузы, в такое сложное для семьи время недопустимо. Этот телевизионный "продукт" не имеет ничего общего с Человеком, творческие достижения которого являются самыми масштабными в пространстве СНГ, Европы".
Кроме того, сестра Марины Поплавской пишет, что не давала согласие на сбор средств для племянниц актрисы, то бишь дочерей Людмилы: "У меня возникают вопросы: "Каким образом без согласования со мной, без перечня соответствующих документов, в конце концов без моей подписи были открыты специальные счета на несовершеннолетних племянниц????? Я предупредила продюсера о том, что если не изменится ситуация, я сделаю заявление. Соответственно я это делаю. Впутывать детей, я категорически запрещаю!!!!".
Людмила Поплавская также утверждает, что семья актрисы узнала о ее гибели из интернета, а не от участников "Дизель Студио". Отметим, в комментариях пользователи сети пишут, что актеры тоже получили травмы и были в шоковом состоянии, вследствие чего не имели возможности уведомить родственников, этим должны были заняться медработники.
Ранее мы писали, что актрису Марину Поплавскую посмертно наградили орденом "За заслуги".
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