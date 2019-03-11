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Сестра Марины Поплавской обвинила "Дизель шоу" в пиаре на ее гибели

Людмила Поплавская заявила, что семья была против концерта в честь Марины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Егор Крутоголов и Марина Поплавская
Егор Крутоголов и Марина Поплавская
Фото: facebook.com/dizelshow

20 октября из жизни ушла Марина Поплавская. Актриса погибла под Киевом в результате ДТП. Еще несколько участников "Дизель Студио" пострадали. 

Смерть Марины Поплавской повергла в шок поклонников и коллег актрисы. Участники "Дизель шоу" приняли непростое решение – продолжить деятельность коллектива, однако сообщили, что заменять актрису не будут. Кроме того, коллеги организовали флешмоб, отсняли трогательный мини-фильм, а недавно провели концерт в память о Марине Поплавской.

"Дизель шоу"
"Дизель шоу"
Фото: facebook.com/dizelshow

Но, как выяснилось, семья погибшей Марины Поплавской инициативы "Дизель Студио" не поддерживает. Родная сестра актрисы Людмила Поплавская на своей странице в Facebook сообщила, что продюсеры коллектива пиарятся на трагедии.

"К вам обращается родная сестра Марианны (Марины) Поплавской и вся моя семья. Мы больше не можем стоять в стороне и молчать, глядя на то, как продюсеры "дизель-шоу" и пиар-менеджер с целью этого же пиара совершают поступки нелогичные, непонятные и несвоевременные. Наша семья была против, чтобы во время траура (прошло чуть больше 4 месяцев с момента трагической гибели моей сестры) проводились любые громкие мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения???????? В никаких средствах, тем более с концерта ко дню рождения???? Марианны Францевны, семья не нуждается!!!! Это все происходит без нашего ведома, без нашего согласия", – утверждает Людмила.

Марина Поплавская, Виктория Булитко, Егор Крутоголов и Евгений Сморигин
Марина Поплавская, Виктория Булитко, Егор Крутоголов и Евгений Сморигин
Фото: facebook.com/dizelshow

Женщина также раскритиковала фильм, снятый коллегами Марины Поплавской в ее честь: "Через 3 недели после гибели моего дорогого сердцу человека поступило предложение принять участие в съемках фильма "Королева юмора". Находясь в тяжелом психологическом и физическом состоянии, я отказалась. Снимать фильмы не выдержав паузы, в такое сложное для семьи время недопустимо. Этот телевизионный "продукт" не имеет ничего общего с Человеком, творческие достижения которого являются самыми масштабными в пространстве СНГ, Европы".

Кроме того, сестра Марины Поплавской пишет, что не давала согласие на сбор средств для племянниц актрисы, то бишь дочерей Людмилы: "У меня возникают вопросы: "Каким образом без согласования со мной, без перечня соответствующих документов, в конце концов без моей подписи были открыты специальные счета на несовершеннолетних племянниц????? Я предупредила продюсера о том, что если не изменится ситуация, я сделаю заявление. Соответственно я это делаю. Впутывать детей, я категорически запрещаю!!!!".

Марина Поплавская и Егор Крутоголов
Марина Поплавская и Егор Крутоголов
Фото: facebook.com/dizelshow

Людмила Поплавская также утверждает, что семья актрисы узнала о ее гибели из интернета, а не от участников "Дизель Студио". Отметим, в комментариях пользователи сети пишут, что актеры тоже получили травмы и были в шоковом состоянии, вследствие чего не имели возможности уведомить родственников, этим должны были заняться медработники.

Ранее мы писали, что актрису Марину Поплавскую посмертно наградили орденом "За заслуги".

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