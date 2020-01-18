Сестра Меган Маркл назвала герцогиню виновной в "расколе" королевской семьи

Саманта Маркл назвала сестру инициатором скандального решения

Меган Маркл Фото: Getty Images

Сестра Меган Маркл назвала экс-актрису инициатором скандального решения избавиться от королевских полномочий. По мнению 55-летней Саманты, именно герцогиня "внушила" принцу Гарри необходимость отделиться от королевской семьи и находиться как можно дальше от королевы Елизаветы ІІ.

Скандальное заявление Меган Маркл и принца Гарри о выходе из королевской семьи Саманта Маркл прокомментировала в эфире утреннего шоу This Morning на телеканале ITV. Женщина заявила, что идея отказаться от части полномочий принадлежала именно ее родственнице, а не принцу Гарри.

"Я чувствую, что Меган действительно сначала наслаждалась этим статусом, когда улыбалась на снимках королевской четверки и разговаривала с надуманным британским акцентом. Но когда публика государства подвергла критике ее поведение и расходы, мелодия изменилась. Поэтому идея покинуть королевские обязанности и страну появилась именно в нее, а не у Гарри", – говорит Саманта.

Резонансное заявление супругов сводная сестра Маркл также назвала "грубым нарушением долга" перед Ее Величеством.

Напомним, что ранее подруга Меган Маркл призналась, чего на самом деле добивается герцогиня Сассекская.

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