Сестра Меган Маркл раскрыла подробности отношений герцогини с отцом

Саманта дала откровенное интервью программе "Good Mornin, Britain"

Саманта Маркл. Фото: скриншот

Старшая единокровная сестра Меган Маркл – Саманта – дала откровенное интервью программе "Good Mornin, Britain", в котором рассказала о герцогине Сассекской и ее отношениях с отцом, который недавно также дал скандальное интервью о Меган.

Говоря об отце, сестра Меган сказала: "Ему нужно пообщаться с Меган, он любит ее и был рядом всю жизнь. Я знаю, что она тоже любит отца, сейчас между ними возник барьер. Нам нужно перестать строить стены и начать строить мосты".

Ведущие попросили Саманту уточнить, как Меган общается с отцом, на что женщина ответила: "Они переписывались, долгое время был контакт. Сейчас, в основном, до Меган можно достучаться только через публичные каналы связи".

Кроме того Саманта призналась, что опечалена тем фактом, что мировые СМИ выдали сердечный приступ ее отца за ложь. "Ему сейчас действительно тяжело", – говорит сестра Маркл.

Саманта также объяснила, что жалеет о сказанных ранее словах. Не так давно женщина заявила, что если их с Меган отец умрет, в его смерти она обвинит сестру. "Я в какой-то степени жалею. Сейчас понимаю, что это довольно несправедливо и слишком рискованно, но отцу 74 года, жизнь коротка, и если что-то случится с ним, я не думаю, что любой из нас сможет жить с мыслью о том, что он ушел будучи несчастным. Я верю, что Меган тоже так считает".

Напомним, телеведущая публично пристыдила отца Меган Маркл.