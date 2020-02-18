Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон

Саманта Маркл утверждает, что ее сестра никогда не сравнится с герцогиней Кембриджской

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

О том, что отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл, мягко говоря, непростые – известно давно. Несмотря на то, что герцогини не выясняли отношения публично, на подобные мысли наталкивают их поступки. Так, недавно принц Гарри и Меган Маркл не только проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения Кейт Миддлтон, но и решили сообщить о том, что отделяются от королевской семьи, за день до праздника герцогини Кембриджской. Хотя сама королева Елизавета ІІ просила повременить с заявлением.

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А недавно сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня недолюбливает Кейт Миддлтон и намеренно испортила ее день рождения, сообщив о том, что они с принцем Гарри решили сложить королевские полномочия, за день до праздника. Об этом 54-летняя Саманта Маркл рассказала Daily Star.

Саманта, которая ранее утверждала, что воспитывала Меган в течение 12 лет, когда росла в Калифорнии, заявила, что ее сестра видит в жене принца Уильяма Кейт соперницу: "Грустно, что она сделала это (заявление о сложении королевских полномочий) в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Я была впечатлена тем, как Кейт может сделать платье за ​​200 долларов похожим на платье за 2 миллиона", – добавила Саманта.

Ранее мы также писали, что королева Елизавета ІІ лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

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