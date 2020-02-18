Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон

Саманта Маркл утверждает, что ее сестра никогда не сравнится с герцогиней Кембриджской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

О том, что отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл, мягко говоря, непростые – известно давно. Несмотря на то, что герцогини не выясняли отношения публично, на подобные мысли наталкивают их поступки. Так, недавно принц Гарри и Меган Маркл не только проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения Кейт Миддлтон, но и решили сообщить о том, что отделяются от королевской семьи, за день до праздника герцогини Кембриджской. Хотя сама королева Елизавета ІІ просила повременить с заявлением.

Отец Меган Маркл показал всему миру обнаженные фотографии экс-герцогини. Подробности в сюжете:

А недавно сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня недолюбливает Кейт Миддлтон и намеренно испортила ее день рождения, сообщив о том, что они с принцем Гарри решили сложить королевские полномочия, за день до праздника. Об этом 54-летняя Саманта Маркл рассказала Daily Star.

Саманта, которая ранее утверждала, что воспитывала Меган в течение 12 лет, когда росла в Калифорнии, заявила, что ее сестра видит в жене принца Уильяма Кейт соперницу: "Грустно, что она сделала это (заявление о сложении королевских полномочий) в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!".

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

"Я была впечатлена тем, как Кейт может сделать платье за ​​200 долларов похожим на платье за 2 миллиона", – добавила Саманта.

Ранее мы также писали, что королева Елизавета ІІ лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон поделилась трогательными воспоминаниями о детстве - видео Кейт Миддлтон и принц Уильям уходят в отпуск: куда отправятся герцоги Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото
Кейт Миддлтон королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:50Wellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Идеальный возраст для заключения брака по знакам Зодиака
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени