Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

Анастасия Ефремова была шокирована приговором брату

8 сентября актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП, которое он устроил 8 июня в Москве. Сестра Михаила Анастасия рассказала "СтарХиту", как близкие актера переживают его тюремное заключение.

Анастасия Ефремова в интервью призналась, что семье нелегко было осознать, что Михаил на долгое время отправится в место заключения – их этот факт шокировал. Несмотря на это, женщина уверена, что родные "справятся с трудностями".

"Мне даже страшно подумать, как Соня (супруга Ефремова – прим. ред) теперь одна с тремя детьми. Боря, младший, сейчас еще приболел — он же аллергик, астматик. Но она очень мужественная женщина и такая, знаете, закрытая. Это Мишка — душа нараспашку. Они абсолютно разные люди в этом плане. Соня держится, и у меня нет никаких сомнений, что она выдержит. Не стоит тут ждать каких-то печальных сюрпризов. Да и я выдержу со своими инфарктами. Мы справимся!" – заявляет Ефремова.

Михаил Ефремов с сестрой Анастасией Фото: СтарХит

По словам Анастасии, дети актера привыкли, что отец постоянно отсутствует дома из-за постоянных съемок и гастролей. Сейчас они так же, как и все переживают случившееся.

"Старшей — уже 16, Вера совсем большая девчонка. Закрыла все свои аккаунты в социальных сетях, чтобы не обижали. Ребятишки у нас в общем-то тоже не промах — сильные, крепкие", – говорит Анастасия.

Отметим, что Михаил Ефремов был женат пять раз. Его последней избранницей стала звукорежиссер Софья Кругликова. Она родила актеру двух дочерей – Веру и Надежду, и сына Бориса.

Также у актера есть еще трое детей от прошлых браков: сыновья Никита и Николай, а также – дочь Анна-Мария.

Напомним, Михаил Ефремов дал интервью из СИЗО и пожаловался на адвоката.

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