"Сестра Моники Беллуччи": Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии

Поклонников восхитили новые кадры с Астафьевой

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева нередко балует своих поклонников откровенными фото. Впрочем, почти все фотосессии Дарьи полны эротики и соблазна. Астафьева не стесняется примерять смелые образы и позировать в них на камеру.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько пикантных фото, на которых позирует в коротком платье и с длинными волосами.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонники Даши засыпали ее комплиментами. Некоторые даже отметили, что она очень похожа на этих фото на знаменитую актрису Монику Беллуччи.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

"Дашенька, куколка, как всегда, просто бомба", "Прям сестра Моники Беллуччи", "Даша самая самая очаровательная", "И создал Бог идеал,и дал ему название Дарья", "Удивительная женщина! Способна быть настолько разной,при этом всегда сохраняет свою индивидуальность, грацию, сексуальность. Восхищаюсь!", "Даша, я вдруг поняла что вы та самая Маргарита воспетая Булгаковым. Та Самая Женщина. Фантастичная. Колдунья. Ведьма. У них Моника Беллучи, а у нас Даша Астафьева", "Даша, восхищаюсь вами!!! Шикарная, потрясающая Женщина!", – пишут поклонники Даши в Instagram.

Напомним, Даша Астафьева показала фигуру в золотистом бикини. Кроме этого, Даша Астафьева поделилась первыми горячими кадрами со съемочной площадки фильма, где предстает в кружевном пеньюаре.

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