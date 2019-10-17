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Сестру Амаль Клуни приговорили к тюремному заключению

Дизайнер Тала Аламуддин лишена права водить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty Images

47-летняя сестра голливудской знаменитости Амаль Клуни, дизайнер Тала Аламуддин приговорена к тюремному сроку за вождение автомобиля без страховки и в нетрезвом состоянии.

Джордж Клуни узнал о внебрачной дочери. Подробности узнайте в сюжете:

Как сообщает издание Daily Mail, Тала признала себя виновной и теперь готова понести наказание в виде трех недель тюремного заключения и штрафа на сумму в 6,4 тысячи долларов, а также лишения водительского удостоверения на четыре года. Как заявила адвокат звездной сестры, она очень переживает из-за того, что дело предали публичной огласке.

Тала Аламуддин со своим супругом
Тала Аламуддин со своим супругом
Фото: Getty Images


Отметим, что 13 мая в 2.30 ночи Тала Аламуддин ехала на автомобиле своего супруга в Сингапуре, куда она переехала из Нью-Йорка после замужества. По дороге ее остановили полицейские. Оказалось, что перед тем, как сесть за руль, Тала выпила два бокала вина и бокал шампанского.

Это уже не первый случай, когда сестра Клуни лишилась водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. В 2013 году Тала Аламуддин, выпив немного алкоголя, села за руль.

Ранее мы писали, что Амаль и Джордж Клуни появились на публике и опровергли слухи о разводе.

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Источник: The Daily Mail
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