Сестру Мэрайи Кэри в детстве насиловали сатанисты с разрешения ее матери

Женщина подала в суд на мать

Старшая сестра знаменитой американской певицы Мэрайи Кэри Элисон Кэри подает в суд на их мать за сексуальное насилие над ней в детстве, сообщает The Sun.

Элисон Кэри обвинила свою мать Патрицию в том, что она заставляла ее совершать половые акты с незнакомцами, когда ей было 10 лет. Она утверждает, что ей также приходилось наблюдать надругательства над другими детьми "во время ночных сатанинских собраний, которые включали ритуальные жертвоприношения".

В результате, согласно судебным документам, поданным в Нью-Йорке, 57-летняя Элисон страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

Скриншот: Instagram

Сообщается также, что Элисон когда-то занималась проституцией. В иске Элисон Кэри, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, говорится следующее:

"Ответчик, мать истца, разрешала лицам мужского пола, чьи личности в настоящее время неизвестны, участвовать в сексуальных действиях, как это определено в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк, в частности 130,52 (принудительный телесный контакт) и 130,65 (сексуальное насилие первой степени), в то время как истцу было примерно 10 лет".

Элисон требует денежной компенсации за огромный психологический и физический ущерб, душевную боль и страдания, а также умышленное причинение серьезного эмоционального расстройства, сообщает издание.

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