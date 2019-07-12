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"Сейчас упустит": Меган Маркл осудили за неумение обращаться с младенцем

Герцогиню обвинили в том, что она не умет даже правильно держать ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03

На днях Меган Маркл заметили на публике с сыном Арчи. Супруга принца Гарри появилась в повседневном наряде и явно не рассчитывала, что ее смогут запечатлеть фотографы. Однако, такой поступок сразу же осудили в сети, пишет издание The Sun.

Дело в том, что сеть возмутила не только раннее появление Меган с малышом на публике, что противоречит традициям монархов. Папарацци сфотографировали, как герцогиня выходит из машины и держит на руках маленького сына.

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Пользователи отметили, что Маркл совершенно не умеет держать ребенка и вот-вот упустит сына из рук.

Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
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"Она не умеет заботиться о детях? Какая же мать будет так держать своего малыша?", "Меган сейчас упустит Арчи", "Так неуклюже держит малыша", "Она только учится быть матерью, просто дайте ей немного времени", "Остановите Меган. Мне стыдно за нее", – пишут они.

Напомним, 6 июля, в Виндзорском замке состоялись крестины сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона. Церемония крещения малыша, которому в этот день исполнилось ровно два месяца, прошла закрытой от посторонних глаз, в том числе и журналистов.

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Источник: Сегодня
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