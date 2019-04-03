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Шакира опубликовала редкий кадр с мужем

Артистка нечасто делится семейными фото в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Шакира
Шакира
Фото: Getty Images

Не так давно знаменитую латиноамериканскую исполнительницу Шакиру обвинили в плагиате. Дело дошло до разбирательств в суде. Однако в соцсетях Шакира не показывает поклонникам свои жизненные проблемы и трудности, а наоборот делится позитивом.

Так, 42-летняя артистка разместила трогательное фото со своим супругом, 32-летним футболистом Жераром Пике. На снимке пара, обнявшись, позирует в одинаковых кроссовках и нарядах. "Обнимашки на заправке. Шакира", – подписала снимок певица.

Жерар Пике и Шакира
Жерар Пике и Шакира
Фото: instagram.com/shakira

К слову, на одних обвинениях в плагиате история со скандалами не заканчивается. Ранее прокуратура Испании подала на Шакиру в суд за неуплату налогов. Проведя расследование, налоговая служба Испании пришла к выводу, что в период с 2012 по 2014 год Шакира не уплатила подоходный налог и налог на имущество. Сообщается, что в ближайшее время прокуратура страны собирается предоставить судебный иск против певицы.

Отметим, что в феврале прошлого года сообщалось, что Шакира была оштрафована на 20 миллионов евро (или 25 миллионов долларов), после обвинений в уклонении от налогов в Испании.

О том, как Шакиру преследуют неудачи, смотрите в видео ниже:

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шакира певица
Источник: Сегодня
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