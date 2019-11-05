Шакира приобрела роскошную виллу на Кипре: фото

Колумбийская певица купила дом с видом на Средиземное море

Певица Шакира Фото: Getty Images

Известная колумбийская певица Шакира, которую недавно обвинили в плагиате, приобрела виллу возле кипрского города Пафос. Стоимость роскошных апартаментов пока неизвестна.

О том, какие Шакиру преследуют неудачи, смотрите в видео:

По информации Phileleftheros, на вилле расположены шесть спален и восемь ванных комнат, домашний кинотеатр, винный погреб, фитнес-центр, джакузи и подогреваемый открытый бассейн, из которого открывается вид на просторы Средиземного моря и небольшой остров Еронисос.

Также сообщается, что вилла расположена на территории курортного комплекса, где есть ультрасовременный спа-центр, бассейны, велосипедные дорожки и возможности заниматься йогой, водными видами спорта и совершать конные прогулки. Согласно опубликованному снимку, в СМИ предполагают, что дом Шакиры расположен на первой приморской линии курорта Cap St Georges Beach Club Resort.

Отметим, что в феврале прошлого года сообщалось, что Шакира была оштрафована на 20 миллионов евро (или 25 миллионов долларов), после обвинений в уклонении от налогов в Испании.

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