Шакира призналась, что боится выходить замуж

Певица уже 10 лет встречается с испанским футболистом Жераром Пике

Шакира Фото: Getty Images

Шакира, которая приобрела роскошную виллу на Кипре, рассказала, почему они с Жераром Пике до сих пор не поженились. Оказывается, знаменитая колумбийская певица, которая уже 10 лет состоит в отношениях с испанским футболистом, боится брака.

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Накануне в интервью для программы "60 Minutes" 42-летняя Шакира призналась, почему она не может решиться связать себя узами брака. По словам звезды, ей не нравится статус жены, и для любимого ей хочется быть всегда желанной.

"Брак пугает меня. Я не хочу, чтобы он видел во мне только жену. Пусть лучше воспринимает меня как свою девушку, любимую. Своеобразный запретный плод. Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения", – комментирует Шакира.

Шакира и Жерар с детьми Фото: instagram.com/3gerardpique/

Напомним, что Жерар Пике и Шакира встретились в 2010 году, а уже в 2011-м официально подтвердили отношения. В течение двух лет у пары появились дети – сыновья Милан и Саша.

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