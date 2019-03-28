Шакиру обвинили в плагиате: подробности судебного заседания

В Мадриде состоялся суд по делу певицы Шакиры, которую обвинили в плагиате

Певицу Шакиру обвинили в плагиате Фото: Getty Images

Одну из самых популярных артисток мира обвиняют в плагиате. Обладательница "Грэмми", латиноамериканская певица Шакира сегодня оправдывалась в суде. Кто обвиняет звезду и к кому еще имели претензии из-за похожих мелодий и ритмов, узнавала Юлия Беглецова.

В арбитражный суд Мадрида Шакира приехала с Карлосом Вивесом. Их дуэтная песня La bicicleta вот уже 10 лет на гребне популярности в латиноамериканских странах. Слава незаслуженная, теперь доказывает кубинский исполнитель Ливан Кастельяно. Мол, Шакира украла припев из его композиции.

"Я люблю тебя, люблю так сильно" у них превратилось в "Я мечтаю о тебе, я люблю тебя так сильно", с тем же ритмом, тестом и мелодией. Это то, что мы отстаиваем в суде", – заявил музыкант Ливан Рафаэль Кастельяно.

Сама Шакира интервью во время процесса не давала. Впрочем, ее коллега по дуэту уверяет: все обвинения выдуманные.

"У него нет ни одного доказательства. Это все просто голословности", – утверждает Карлос Вивес.

Чью сторону приняла Фемида – пока неизвестно. Однако певица покинула заседание в хорошем настроении. Судебная волокита из-за плагиата – обыденное дело для звезд. Так, в пересчете на гривны почти 125 млн от Филиппа Киркорова сейчас требует в суде лидер французской группы Space. Дидье Маруани услышал свою мелодию в песне Киркорова "Жестокая любовь".

Киркоров, который перепел немало чужих хитов, сходство композиций отрицает. Скандал из-за плагиата вспыхнул и на прошлогоднем "Евровидении". Знакомые ноты в песне Toy израильской исполнительницы Нетты Барзилай узнала американская группа. Однако до суда дело не дошло, продюсеры победительницы конкурса договорились полюбовно.

Ранее мы писали, что из-за плагиата возник скандал на венгерском Нацотборе на "Евровидение 2019".

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