"Шальная императрица" без грима и парика: фото Ириной Аллегровой озадачило поклонников

Друг певицы показала, как звезда выглядит в повседневной жизни

Известная российская певица Ирина Аллегрова всегда радовала поклонников роскошным видом на своих концертах. Идеальная укладка, макияж и наряды – такой артистку привыкли видеть. Но недавно в Сеть попало архивное фото певицы, на котором она запечатлена без грима и парика.

Напомним, что недавно Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа.

Друг исполнительницы, певец Александр Богданович на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с "шальной императрицей" и показала, как она выглядит в повседневной жизни.

Певица Ирина Аллегрова без грима и парика Фото: instagram.com/irinaallegrovaglamrok

Аллегрова позирует с друзьями без грима и парика, в обыденной одежде. Как сообщил Богданович, на этом кадре они запечатлены, когда были в Майами.

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Напомним, что Лолита Милявская показала архивное видео с российскими артистами. На опубликованном в Instagram ролике 1996 года запечатлены такие звезды, как: Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и Наташа Королева. Еще совсем молодые артисты летят все вместе на гастроли, а чтобы скоротать время, в непринужденной обстановке играют в карты на деньги и курят самокрутки.

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