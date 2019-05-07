Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шампанское и плакаты: как британцы празднуют рождение сына Меган Маркл и принца Гарри

На улицах Лондона люди устроили настоящий праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Британцы празднуют рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри
Британцы празднуют рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP

Не только британская королевская семья празднует рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри. Его появления на свет ждали тысячи британцев, которые после объявления о том, что Меган впервые стала мамой, вышли на улицы Лондона в причудливых нарядах, обернувшись во флаг своей страны. Сотни людей дежурили около королевского дворца, еще десятки отмечали событие в других частях столицы Британии.

Отметим, что в честь рождения сына герцога и герцогини Сассекских, знаменитое колесо обозрения London Eye подсветили тремя цветами флага Британии – синим, белым и красным. Предлагаем посмотреть яркие фото, на которых запечатлены моменты, когда счастливые британцы отмечают рождение нового члена королевской семьи.

Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: AFP
1/13

Люди пили шампанское, держали плакаты с надписью "Это мальчик!" и просто веселились на улицах.

Напомним, отец Меган Маркл Томас дал официальный комментарий по поводу появления на свет внука. Отметим, что отношения у Меган с ее отцом Томасом весьма тяжелые. Мужчина стал часто давал скандальные интервью и распространял клевету о дочери.

Почему Меган Маркл обвиняют в расточительстве, смотрите видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл стала мамой: роды, крестные ребенка и другие подробности Меган Маркл родила сына: первый комментарий принца Гарри ТОП-5 мифов о беременности и ребенке Меган Маркл
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
Что произойдет, если все осы исчезнут
Что произойдет, если все осы исчезнут
Китайцы вовсю скупают б/у устройства
Китайцы вовсю скупают б/у устройства
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Популярные статьи

Сегодня, 07:34Fun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Сегодня, 07:19Fun

Сегодня в Украине отмечается Радоница 2019

Вчера, 20:43Психология

Гороскоп на завтра: Дев ждет завал на работе, а Рыбам придется экономить

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Меган Маркл стала мамой: роды, крестные ребенка и другие подробности

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Вчера, 08:26Fun

Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Вчера, 07:50Техно

Телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса

5 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

5 маяШоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

5 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

Новости партнеров

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Яєчня смертельно небезпечна для людини: вчені розповіли правду
Яєчня смертельно небезпечна для людини: вчені розповіли правду
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Почему производители смартфонов умирают один за другим
Почему производители смартфонов умирают один за другим