Шампанское и плакаты: как британцы празднуют рождение сына Меган Маркл и принца Гарри

На улицах Лондона люди устроили настоящий праздник

Британцы празднуют рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP

Не только британская королевская семья празднует рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри. Его появления на свет ждали тысячи британцев, которые после объявления о том, что Меган впервые стала мамой, вышли на улицы Лондона в причудливых нарядах, обернувшись во флаг своей страны. Сотни людей дежурили около королевского дворца, еще десятки отмечали событие в других частях столицы Британии.

Отметим, что в честь рождения сына герцога и герцогини Сассекских, знаменитое колесо обозрения London Eye подсветили тремя цветами флага Британии – синим, белым и красным. Предлагаем посмотреть яркие фото, на которых запечатлены моменты, когда счастливые британцы отмечают рождение нового члена королевской семьи.

Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP Британцы отмечают рождение сына Меган Маркл и принца Гарри Фото: AFP 1/13

Люди пили шампанское, держали плакаты с надписью "Это мальчик!" и просто веселились на улицах.

Напомним, отец Меган Маркл Томас дал официальный комментарий по поводу появления на свет внука. Отметим, что отношения у Меган с ее отцом Томасом весьма тяжелые. Мужчина стал часто давал скандальные интервью и распространял клевету о дочери.

Почему Меган Маркл обвиняют в расточительстве, смотрите видео ниже:

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