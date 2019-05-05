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Шарлиз Терон об отношениях с Анджелиной Джоли: "Мы не друзья"

Актриса впервые дала комментарий по поводу слухов о ней и бывшей жене Брэда Питта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Слухи о вражде Шарлиз Терон и Анджелины Джоли в Голливуде ходят давно. По мнению фанатов и желтой прессы, актрисы заочно не любят друг друга вовсе не из-за романа Терон с бывшим мужем Джоли – Брэдом Питтом, а из-за кино. Якобы женщинам часто приходится бороться между собой за роли в фильмах. На днях Шарлиз развеяла этот миф и рассказала, какие отношения между ней и Анджелиной на самом деле. 

Во время программы Watch What Happens Live, участницей которой стала Шарлиз Терон, ведущий Энди Коэн задал вопрос о том, была ли когда-то между двумя самыми знаменитыми женщинами Голливуда вражда, или же это на самом деле просто слухи. На что Терон ответила: "Это на 100% неправда. Мы не друзья, не проводим время вместе. Мы встречаемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень милая и приветливая". 

Отметим, что сама Анджелина Джоли, которая недавно составила шокирующее завещание, никогда не комментировала разговоры о конфликте со звездной коллегой. 

Шарлиз Терон недавно также нарушила молчание и ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом и своей личной жизни. По словам звезды, у нее сейчас вообще нет отношений ни с кем, хотя она полностью открыта для любви и даже не против свадьбы.

Ранее мы также писали, что звезда "Теории большого взрыва" 44-летний Джонни Галэки впервые станет отцом.

Смотрите видео о том, какие трудности пришлось пережить голливудской актрисе Шарлиз Терон:

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