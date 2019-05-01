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Шарлиз Терон объяснила, почему долгое время не ходила на свидания

Известная актриса Шарлиз Терон отказалась от личной жизни ради детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Getty Images

Знаменитая актриса и модель Шарлиз Терон в свои 43 года не торопится под венец. Голливудская звезда воспитывает приемных детей, которым отдает всю себя, порой пренебрегая личной жизнью. В недавнем интервью Шарлиз призналась, что на протяжении многих лет отказывала себе в свиданиях, но с недавних пор снова готова к романтике. 

В радиоэфире Howard Stern Show актриса рассказала, что теперь, когда 3-летняя Августа и 7-летний Джексон подросли, она готова сосредоточиться на себе и своей личной жизни.  

"Я иногда с кем-то встречаюсь, но я не влюблена. Теперь, когда мои дети подросли, у меня появилось больше времени для себя", – говорит Шарлиз Терон. 

Она добавила, что дети и семья всегда для нее в приоритете. "Я хочу прояснить ситуацию. Когда ты воспитываешь двух маленьких детей, то ты отдаешь им всю себя. Они многого требуют, а я одинокая мама.  У нас, конечно же, есть одна няня, поэтому у меня не так-то много помощи. Однако я хотела быть мамой, мне это действительно нравилось", – отметила знаменитость. 

Напомним, что ранее в сети обсуждали слухи о романе Шарлиз Терон с Брэдом Питтом

О "странностях" старшего сына Шарлиз Терон смотрите в эксклюзивном ролике:

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