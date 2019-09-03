Шарлиз Терон показала фото со съемок "Форсажа 9"

Актриса не перестает удивлять своей идеальной фигурой и актерским мастерством

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которая призналась, как над ней пошутила Рианна, порадовала поклонников "Форсажа", опубликовав интересный снимок в своем Instagram. Так, в сети звезда показала фото, на котором она изображена с короткой стрижкой "под мальчика" с подписью "Она вернулась". К подписи добавила хештег "Форсаж 9".

Смотрите видео о новом романе Шарлиз Терон:

Также она добавила кадр со съемочной площадки фильма. Конечно же, поклонники просто завалили звезду комментариями и расспросами, на которые Шарлиз пока не отвечает.

Шарлиз Терон на съемках "Форсажа 9" Фото: instagram.com/charlizeafrica

Перед этим Шарлиз Терон потрясла поклонников в социальных сетях снимком в купальнике, на котором звезда продемонстрировала идеальную фигуру. Актриса показала, как отдыхает на яхте у берегов Хорватии.

Шарлиз Терон на съемках "Форсажа 9" Фото: instagram.com/charlizeafrica

На новом фото звезда запечатлена во время прыжка в воду в белом купальнике с завязками. Знаменитость продемонстрировала, что она в прекрасной физической форме, засветив спортивную фигуру.

"Задница на уровне неба, и ей там комфортно" – в шутку добавила в подписи Шарлиз.

Шарлиз Терон на отдыхе Фото: instagram.com/charlizeafrica

Напомним, ранее исполнитель главной роли Доминика Торетто – Вин Дизель сообщил, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен.

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