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Шарлиз Терон пожаловалась, что ее заменили молодой актрисой в новом фильме

Сегодня, 16:09

Актриса надеялась сняться в приквеле фильма "Безумный Макс"

44-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон, которая прокомментировала слухи о свадьбе с актером Шоном Пенном, рассказала, как ее заменили более молодой актрисой в приквеле фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Фильм вышел в 2015 году.

Дело в том, что в этой киноленте актриса сыграла одну из центральных ролей – императрицы Фуриосы, и надеялась, что продолжит съемки и в следующей части картины. Однако режиссер Джордж Миллер выбрал вместо Терон более молодую актрису, ведь по сюжету в приквеле "Безумного Макса" героине Терон будет чуть более 20 лет.

Актриса Шарлиз Терон
Актриса Шарлиз Терон
Фото: Getty Images

О своих переживаниях по этому поводу Шарлиз рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

"С этим трудно смириться. Я очень уважаю Джорджа, если не сказать больше, после съемок в этом фильме. Он мастер своего дела, и я желаю ему только лучшего. Да, это довольно душераздирающе, конечно. Мне очень нравится этот персонаж, и я благодарна за то, что участвовал в ее создании. Она (Фуриоса – прим.ред.) всегда будет кем-то, о ком я думаю с любовью. Очевидно, я хотела бы, чтобы эта история продолжалась, и если Джордж чувствует, что должен поступить именно так, то я доверяю ему целиком и полностью", – сказала актриса.

Почему сын Шарлиз Терон носит юбки – смотрите видео:

Напомним, Шарлиз Терон рассказала, как страдала из-за процесса усыновления детей.

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актриса Шарлиз Терон
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