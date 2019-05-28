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Шарлиз Терон рассказала о своем идеальном мужчине

Актриса призналась, что любит в мужчинах больше всего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

В этом году голливудской красотке Шарлиз Теронприписывали роман с Брэдом Питтом, который она благополучно опровергла. Однако, навязчивые журналисты постоянно затрагивали тему отношений звезды. И недавно Шарлиз в интервью Daily Mail описала, каким должен быть ее идеальный мужчина.

  Сын Шарлиз Терон носит юбки:

В 2015 году Шарлиз Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся. По словам актрисы, тогда она сосредоточилась на работе и воспитании двух приемных детей, исключив из своей жизни романтику.

"Я сделала выбор и не вступала в отношения. Я воспитывала двух маленьких детей, и на тот момент мне не нужно было ничего другого. Однако теперь я поменяла свое мнение. Мне хочется хорошо проводить время в компании мужчины", – сказала Шарлиз.

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Когда ее попросили описать мужчину мечты, актриса не стала перечислять список характеристик, но выделила один важный для нее момент:

"Густая борода. Мне нравятся мужчины, способные отрастить роскошную бороду, а не клочковатую растительность на лице. Я точно не фанатка последнего".

Напомним, еще в начале апреля Шарлиз Терон поделилась с журналистами, что была одна на протяжении десяти лет, но готова к романтическим приключениям. Также она отметила, что на протяжении 10 лет не ходила на свидания.

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Источник: Сегодня
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