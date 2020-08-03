Шарлиз Терон сбрила волосы и записала это на видео

Актриса опубликовала архивный ролик в Instagram-аккаунте

Шарлиз Терон, которая травмировалась на съемках фильма, шокировала поклонников сменой имиджа. Голливудская актриса сбрила волосы и записала это на видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram. Спойлер: ролик оказался старым.

В профиле Шарлиз Терон в социальной сети появился пост, где можно увидеть, как знаменитость самостоятельно сбривает свои волосы на голове с помощью специальной машинки для стрижки.

INSTAGRAM

Она отметила, что это архивное видео, которое она сняла еще восемь лет назад, готовясь к съемкам фильма "Безумный Макс 4: Дорога ярости".

Шарлиз Терон сбрила волосы на голове Фото: instagram.com/charlizeafrica

"По случаю сегодняшнего показа фильма "Безумный Макс". Огромное спасибо за организацию сегодняшнего вечера! Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране", – подписала публикацию Шарлиз.

Отметим, что во время самоизоляции артистка организовала специальный показ фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" в Лос-Анджелесе на кинодроме. Зрители смотрели картину сидя в собственных авто.

Многочисленные фолловеры Шарлиз Терон отметили, что ей идет экстремально кроткая стрижка. Впрочем, на данный момент актриса ходит с довольно короткими волосами, о чем свидетельствует фотография, которую знаменитость разместила недавно в соцсети.

Актриса Шарлиз Терон Фото: instagram.com/charlizeafrica

Напомним, что ранее Шарлиз Терон пожаловалась, что ее заменили молодой актрисой в новом фильме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться