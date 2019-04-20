Шарлиз Терон шокировала заявлением о приемном сыне

Актриса Шарлиз Терон объяснила, почему ее 7-летний сын Джексон носит платья

Шарлиз Терон Фото: AFP

Звезда Голливуда Шарлиз Терон, которая недавно откровенно рассказала о своей личной жизни, впервые заговорила об особенностях воспитания собственных детей. Напомним, что актриса усыновила двойню: сына Джексона и дочь Огаст. Бурное обсуждение в сети вызвало то, что Шарлиз называет Джексона дочкой, а сам мальчик неоднократно попадал в объективы папарацци одетым в платья и юбки.

Расставить все на свои места Терон решила дав комментарий изданию Daily Mail. "Да, я тоже думала, что она мальчик – до тех пор, пока она не посмотрела на меня в свои три года и не сказала, что она девочка. Вот так и получилось", – признается актриса. Она добавила, как важно поддерживать своих детей и позволять им быть теми, кем они есть на самом деле. "У меня две прекрасные дочери, которых я, как любой родитель, хочу защитить и сделать счастливыми. Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут", – пояснила Шарлиз.

Напомним, что в январе 2019 года мир всколыхнула новость о том, что голливудский красавчик Брэд Питт закрутил роман с актрисой Шарлиз Терон. Источники сообщали, что знаменитости встречаются с Рождества и очень счастливы вместе. Однако позже Шарлиз опровергла этот слух.

О том, кто из голливудских звезд усыновил детей, узнайте в этом видео:

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