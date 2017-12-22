Шарлиз Терон в расстегнутой рубашке засветила нижнее белье

Вчера, 14:40

Актриса снялась в криминальной комедии "Опасный бизнес"

Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica
Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica

42-летняя американская актриса Шарлиз Терон снялась в криминальной комедии "Опасный бизнес". В фильме голливудская красотка играет босса большой компании, которая погрязла в обмане. Кроме Шарлиз, главные роли в фильме исполнили Амандра Сейфрид и Джоэл Эдгертон. Известно, что премьера комедийного боевика состоится весной 2018 года.

В официальном трейлере кинокартины Шарлиз Терон предстала в соблазнительном образе: с красной помадой и в расстегнутой рубашке, демонстрирующей нижнее белье.

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Ранее Шарлиз Терон была замечена в купальнике на пляже МексикиОтдохнуть от съемок знаменитая актриса решила вместе с двумя своими детьми.

Напомним, Шарлиз Терон рассказала о съемках постельных сцен с Софией Буттелой в фильме "Взрывная блондинка"Терон сообщила, что сцена с Бутеллой была снята всего за 45 минут. А вот с мужчинами играть постельные сцены сложнее. "С мужчинами, не танцорами, времени на подготовку уходит больше", – признается Шарлиз. Несмотря на то, что с мужчинами приходится репетировать дольше, актриса любит участвовать в секс-сценах с ними.
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Источник:

"Сегодня"

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