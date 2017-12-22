Шарлиз Терон в расстегнутой рубашке засветила нижнее белье

42-летняя американская актриса Шарлиз Терон снялась в криминальной комедии "Опасный бизнес". В фильме голливудская красотка играет босса большой компании, которая погрязла в обмане. Кроме Шарлиз, главные роли в фильме исполнили Амандра Сейфрид и Джоэл Эдгертон. Известно, что премьера комедийного боевика состоится весной 2018 года.

В официальном трейлере кинокартины Шарлиз Терон предстала в соблазнительном образе: с красной помадой и в расстегнутой рубашке, демонстрирующей нижнее белье.

Ранее Шарлиз Терон была замечена в купальнике на пляже Мексики. Отдохнуть от съемок знаменитая актриса решила вместе с двумя своими детьми.

Напомним, Шарлиз Терон рассказала о съемках постельных сцен с Софией Буттелой в фильме "Взрывная блондинка". Терон сообщила, что сцена с Бутеллой была снята всего за 45 минут. А вот с мужчинами играть постельные сцены сложнее. "С мужчинами, не танцорами, времени на подготовку уходит больше", – признается Шарлиз. Несмотря на то, что с мужчинами приходится репетировать дольше, актриса любит участвовать в секс-сценах с ними.