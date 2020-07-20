Шарлиз Терон ждут три операции: актриса травмировалась на съемках фильма
44-летняя звезда сильно повредила руку во время работы над боевиком "Бессмертная гвардия"
44-летней Шарлиз Терон, которую заменили молодой актрисой в новом фильме, предстоит перенести несколько операций. Актриса сильно повредила руку во время работы над боевиком "Бессмертная гвардия", где сыграла одну из главных ролей. О травме Шарлиз рассказала в интервью изданию The Daily Telegraph.
Сюжет картины требует от команды выполнения сложных и опасных трюков. Шарлиз Терон решила обойтись без помощи каскадеров и получила в результате травму руки. Теперь знаменитости не обойтись без хирургического вмешательства.
"В это время мы снимали сцены на коне, а я практически вообще не могла двигать конечностью. После того, как закончилась работа над фильмом, я поняла, что мне нужно сделать три операции", – рассказала Шарлиз.
Оказывается, Терон не понимала, насколько серьезна травма. Поскольку все время она проводила на съемочной площадке, к врачу актриса попала не скоро. В результате она почти пять дней работала с поврежденным пальцем, на котором мышца была оторвана от кости.
В своем аккаунте в Instagram Шарлиз Терон также показала тренировки и трюки, которые выполняла для "Бессмертной гвардии".
А не так давно Шарлиз Терон резко ответила на вопрос о свадьбе с Шоном Пенном.
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