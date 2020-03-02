"Есть дни, когда наступает депрессия": Шеннен Доэрти о борьбе с раком
Звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" поддерживают друзья
4 февраля известная 48-летняя актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти заявила, что у нее четвертая стадия рака молочной железы. Теперь же актриса поделилась с поклонниками о том, как проходит борьба с тяжелым недугом.
На своей странице в Instagram кинозвезда опубликовала публикацию с фото, в которой рассказала о процессе борьбы с раком. По ее словам, близкие оказывают ей колоссальную поддержку. Ее подруга, модель Энн Мари Коррайт постоянно зовет актрису на прогулки и раскрывает секреты приготовления здоровой пищи, что прекрасно сказалось на самочувствии Шеннен Доэрти. Однако знаменитость призналась, что часто впадает в депрессию.
"После года борьбы с раком, который возвращается, и других стрессов, я вернулся к этому. Забочусь о себе и принимаю каждый день. Это не всегда просто. У меня есть дни, когда наступает депрессия или просто лень. Но я пройду через это благодаря помощи друзей", – рассказала актриса.
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Ранее мы также писали, что Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семью.
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