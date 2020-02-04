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Шеннен Доэрти призналась, что у нее четвертая стадия рака

У звезды сериала "Зачарованные" снова обнаружили онкологию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Фото: Getty Images

Известная 48-летняя актриса Шеннен Доэрти, которая сыграла в перезагрузке сериала "Беверли-Хиллз, 90210", заявила, что у нее четвертая стадия рака. Громкое признание звезда сделала в эфире утреннего шоу Good Morning America во Всемирный день борьбы с раком.

Смотрите также видео о звездах, которые победили рак:

Впервые рак у Шеннен Доэрти обнаружили в 2015 году, а спустя два года наступила ремиссия. О том, что онкология вернулась, звезда сериала "Зачарованные" узнала еще в прошлом году, накануне смерти ее коллеги, актера Люка Перри.

Шеннен Доэрти не хотела бы придавать болезнь огласке, однако так или иначе на этой неделе это должно было произойти. Дело в том, что актриса подала иск против страховой компании, связанный с ущербом, нанесенным ее дому лесными пожарами в 2018 году. Шеннен решила лично сообщить о своем диагнозе, не желая, чтобы публика узнала о нем из иска.

"Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами, – сказала она, добавив: – Я окаменела. Я очень напугана".

Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Фото: AFP

Она также призналась, что больше всего переживала, как рассказать о возвращении недуга своей маме и мужу, режиссеру Курту Исвариенко.

"Моя мама – безумно сильный, мужественный человек. Мой муж тоже, но я волнуюсь за него, – сказала Доэрти.

Ранее мы также писали, что Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семью.

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