Шеннен Доэрти призналась, почему играет в ребуте "Беверли-Хиллз, 90210"

Актриса изначально не хотела сниматься в перезагрузке сериала

Шеннен Доэрти Фото: AFP

Наконец-то мировая премьера первого эпизода сериала "Беверли-Хиллз, 90210", ребута культового сериала молодежного 90-х. На пресс-конференции по случаю выхода телешоу актриса Шеннен Доэрти рассказала, что у нее была особая причина для участия в перезапуске, пишет Variety.

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Актриса призналась, что, несмотря на занятость в проекте почти всего основного состава, она не собиралась присоединяться к бывшим коллегам.

Актеры сериала "Беверли-Хиллз" Фото: AFP

"Все знают, что я не собиралась участвовать в этом. Я не имела ничего против ребута, я была уверена, что он хорошо продастся и без меня. В общем, в тот момент я определенно не хотела этим заниматься", ― сказала Доэрти.

Однако все изменилось после смерти 52-летнего Люка Перри. Актриса не могла больше оставаться в стороне перезапуска.

21 Июл 2019 в 12:29 PDT INSTAGRAM (@theshando)

"Я чувствовала, что участие в новом "Беверли-Хиллз, 90210" станет возможностью почтить память Люка. Я рада, что приняла это решение, потому что теперь я могу сидеть здесь, рядом с людьми, которых уважаю и люблю. Это удивительное путешествие исцелило нас после потери человека, значившего так много для всех нас", – отметила актриса.

Шеннен Доэрти и Байан Остин Грин Фото: AFP

Отметим, что в перезагрузке "Беверли Хиллз 90210", помимо Шеннен Доэрти, также сыграли Брайан Остин Грин, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и Иен Зирринг.

7 Авг 2019 в 10:15 PDT INSTAGRAM (@bh90210)

Напомним, недавно исполнители главных ролей в сериале порадовали фанатов совместными фото.

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