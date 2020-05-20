Шер празднует 74-й день рождения: фото легендарной певицы в молодости

Певица провела на сцене больше 50 лет

Легендарная американская певица Шер сегодня, 20 мая, отмечает 74-й день рождения. Обладательница "Эмми", Золотого глобуса" и других престижных премий занимает топовые позиции музыкальных чартов Америки на протяжении более шестидесяти лет. И кажется, что время ей подвластно, ведь в свои годы Шер выглядит потрясающе!

Сегодня.Lifestyle в честь дня рождения певицы предлагает посмотреть, как 74-летняя исполнительница выглядела в молодости.

Певица Шер в молодости Фото: Getty Images Певица Шер в молодости Фото: Getty Images Певица Шер в молодости Фото: Getty Images Певица Шер в молодости Фото: Getty Images Певица Шер в молодости Фото: Getty Images 1/5

Биография Шер

Путь Шерилин был не самым простым. Ее мать почти сразу после рождения дочери развелась с ее биологическим отцом и будущая звезда не видела папу вплоть до 11 лет. Мама всячески пыталась устроить личную жизнь, поэтому особого внимание воспитанию Шер не уделяла.

В 16 лет Шер решила, что в школе ей больше нечего делать и переехала жить в Лос-Анджелес, поступив в актерскую школу. Девушка мечтала стать звездой и даже тренировалась давать автографы – она считала, что ее подпись должна быть самой красивой. Первый дуэт с супругом "Цезарь и Клео" и песня I Got You Babe принесли Шер желаемую популярность. С тех пор артистка не теряет топовых позиций в музыкальных чартах.

В 2018 году актриса вернулась в большой кинематограф. Она с удовольствием сыграла Руби Шеридан, маму Донны и бабушку Софи в картине "Мамма миа! 2". Роль настолько ее вдохновила, что Шер выпустила альбом "Dancing Queen", композиции из которого тут же заняли верхние позиции в американских чартах.

Напомним, что ранее Шер и Мерил Стрип спасли девушку от изнасилования.

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