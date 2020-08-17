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Шэрон Стоун показала больничную палату сестры и обратилась ко всем с большой просьбой

Сегодня, 13:04

Младшая сестра актрисы Келли заразилась коронавирусом

Младшая сестра знаменитой актрисы Шэрон Стоун, Келли, находится в больнице после положительного результата теста на коронавирус.

62-летняя актриса поделилась фотографиями больничной палаты сестры в Instagram, а также призвала своих подписчиков всегда носить маску.

"Моя сестра Келли, которая больна волчанкой, теперь заболела COVID-19. Это ее больничная палата. Один из вас, не носящий маску, сделал это. У нее нет иммунитета. Единственное место, куда она ходила, была аптека. Там, где живет Келли поблизости нельзя сделать тест на коронавирус, если только у вас нет симптомов, а потом придется ждать пять дней результат. Сможете ли вы находиться в одиночестве в такой палате? Носите маску! Для себя и других. Пожалуйста", – обратилась к подписчикам Шэрон.

Скриншот: Instagram Шэрон Стоун

Также Стоун уточнила, что муж ее сестры Брюс тоже заразился коронавирусом и пребывает в похожей палате, "борясь за свою жизнь". Кроме этого, Шэрон призналась, что ее бабушка и крестная мать умерли от COVID-19.

Шэронс Стоун с сестрой Келли
Шэронс Стоун с сестрой Келли
Фото: Getty Images

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