Шэрон Стоун позировала в кожаных ботфортах для The Telegraph Magazine: что она думает о красоте и возрасте

Актриса снялась в фотосессии для нового глянца

62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, которая собирается выпустить мемуары о самом сокровенном, снялась в новой фотосессии и стала героиней свежего номера The Telegraph Magazine.

Фотографиями, в которых знаменитость предстала в роскошных образах, Шэрон поделилась в своем Instagram-аккаунте. Руководителем съемки стал Энди Гринакр, который отметил, что всей съемочной группе было необходимо сделать тесты на COVID-19.

"Честно говоря, я думал, что эта съемка для свежего номера #telegraphmag не состоится, но благодаря многим усилиям и тестам COVID-19 для съемочной группы за день до самой съемки, она состоялась и это того стоило. Спасибо, Шэрон Стоун", – написал Энди Гринакр.

Шэрон Стоун Фото: instagram.com/sharonstone

В интервью для The Telegraph Magazine Шэрон Стоун поделилась своими размышлениями о красоте и возрасте. Актриса сказала, что не согласна с выражением, что внешность не имеет значения.

"Это большая глупая ложь! К слову, вы даже не поймете, насколько внешность важна, пока не начнете терять свою красоту", – сказала звезда "Основного инстинкта".

Актриса рассказала, что тренируется дома, чтобы оставаться в форме, когда залы закрыты. Шэрон призналась, что делает 30 приседаний и тренируется с трехкилограммовыми гантелями ежедневно, пока смотрит телевизор.

В новой фотосессии Шэрон Стоун действительно демонстрирует свою блестящую форму.

Шэрон Стоун Фото: telegraph.co.uk

"Никто из нас не сможет всегда оставаться красивой девушкой, и нам действительно нужно начать понимать, что быть взрослой и умной женщиной – это круто. Если ваш партнер этого не понимает, значит, он глуп и вам не следует проводить с ним время", – рассказала Шэрон Стоун в интервью.

Напомним, что ранее Шэрон Стоун показала роскошное тело в бикини во время отдыха.

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