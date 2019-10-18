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Шестилетняя украинка завоевала титул "Принцесса мира": фото

Теперь девочка готовится к конкурсу "Мини-мисс мира 2020"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева
"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева
Фото: Скриншот из видео

Шестилетняя девочка из Херсона Валерия Воробьева победила в конкурсе красоты "Принцесса мира 2019", который проходил в Турции.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Мама юной украинки Светлана Воробьева рассказала, что в июне этого года ее дочка получила гран-при в конкурсе "Принцесса Европы", который проходил в Коблево. После чего девочку пригласили на международное состязание "Принцесса мира" в Кушадасы.

"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева
"Принцесса мира 2019" Валерия Воробьева
Фото: Скриншот из видео

Как сообщает UA: Херсон, в Турцию Валерия отправилась вместе с мамой. Там они провели две недели. Отметим, что в конкурсе с тридцатилетней историей принимали участие юные представительницы из 35 стран. Примечательно, что модельным бизнесом 6-летняя украинка занимается уже год, а все началось с детского садика. Но мечтает девочка вовсе не о карьере модели, а хочет в будущем освоить профессию стюардессы.

Шестилетняя украинка со своей мамой Светланой
Шестилетняя украинка со своей мамой Светланой
Фото: Скриншот из видео

"Мне на этом конкурсе понравилось то, что был очень дружный коллектив. Я познакомилась с девочками из Южной Африки, Израиля, Монголии и Казахстана", – рассказывает 6-летняя Валерия.

По словам мамы, у юной обладательницы титула "Принцесса мира" очень насыщенный график – уроки в школе, рисование и два раза в неделю занятия в art-школе. После победы в Кушадасы Валерию пригласили на конкурс в Бодрум, где она поборется за титул "Мини-мисс мира 2020".

Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

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