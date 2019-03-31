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Шестой финалист супершоу "Дивовижні люди" считает со скоростью света

В финал прошел мальчик с уникальными математическими способностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Шестой финалист шоу "Дивовижні люди"
Шестой финалист шоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Новым финалистом супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" стал 12-летний мальчик с уникальными математическими способностями. "Математический гений" Владислав Безгинов может поразить любого человека: он с легкостью складывает в уме однозначные, двузначные и даже трехзначные числа. Причем, считает Влад очень быстро: на одно действие ему требуется меньше секунды!

В свои 12 лет Владислав является обладателем титула "чемпион чемпионов": именно украинский ребенок стал победителем престижных соревнований по ментальной арифметике. Уникальному ребенку удалось одержать победу в конкурсе, где участие принял 371 человек из 12 стран мира.

"У меня слишком умный мозг, еще не было ни одного человека, кто бы не удивился. Я умею считать со скоростью света!" – рассказал участник проекта канала "Украина".

Шестой участник шоу "Дивовижні люди"
Шестой участник шоу "Дивовижні люди"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Математический Шумахер" признался, что больше всего мечтает о собаке, но пока родители не разрешают ему завести четырехлапого друга. В супершоу "Дивовижні люди" Владиславу необходимо было выполнить более 50 математических действий, складывая в уме двух- и трехзначные числа, уложившись в отведенное время.

Мальчик с рекордной скоростью складывал в уме числа, однако все же допустил несколько ошибок. Впрочем, способности Владислава поразили и звездных экспертов, и зрителей в зале. Таким образом, "математический Шумахер" набрал больше всего баллов и стал шестым финалистом супершоу "Дивовижні люди".

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди"
Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди"
Фото: Канал "Украина"

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. 

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Ранее мы сообщали, кто стал пятым финалистом шоу "Дивовижні люди".

Смотрите видео о том, как Оля Полякова на съемках "Дивовижні люди" спародировала Тину Кароль:

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Источник: Сегодня
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