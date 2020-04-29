"Тарас очень хотел двойню": Alyosha призналась, почему 6 месяцев молчала о беременности

Певица с мужем Тарасом Тополей вскоре станут многодетными родителями

Украинская певица Alyosha вместе со своим супругом, музыкантом Тарасом Тополей, до последнего скрывала третью беременностью и только недавно поделилась с поклонниками радостной новостью. В программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9.30, артистка рассказала, в чем причина такой секретности.

Отметим, что Alyosha и лидер группы "Антитіла" воспитывают двух сыновей, а вскоре получат статус многодетной семьи. Информацию о том, что они ждут рождения третьего ребенка, супруги до сих пор хранили как зеницу ока.

Певцы Alyosha и Тарас Тополя Фото: пресс-служба

"Жизнь бурлит, ты никогда не знаешь, что может произойти. И рассказывать заранее, мне кажется, это неправильно", – комментирует на телеканале "Украина" грядущее пополнение Тарас Тополя.

Когда 6 месяцев назад пара узнала, что в третий раз станет родителями – были озадачены. Ведь как и вторую беременность – эту они также пока не планировали.

"И Тарас был в туре, и я была в туре, каждый день у нас были концерты. Поэтому не до этого было вообще", – поделилась Alyosha.

Несмотря на неожиданную беременность, уменьшать нагрузку в работе артистка не стала. Из-за усталости и изменения настроения певицы страдали все, кто был рядом: "У меня как раз выпал период насыщенной работы, переездов, и мы летали снимать клип с Дарвином, эти самолеты, гостиницы, эта пища острая, которая там была, это просто был для меня ужас. Никому же не скажешь. Я ходила и ворчала на всех. Тарас очень хотел двойню. Но нет, у нас ребенок один будет, слава Богу".

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Кто именно у них родится через три месяца – мальчик или девочка, пара решила пока сохранить в тайне. Однако некоторые детали о том, как выбирают имя, они все же рассказали.

"Думала, что надо и третье имя какое-то похоже на два предыдущих. Потому что у нас Роман и Марко", – говорит артистка.

Ранее мы также писали, что Alyosha рассказала о проблемах со здоровьем своих сыновей.

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