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"Шляпа, борода, очки, шарик": стало известно о невероятной привычке Люка Перри

Сын Тома Хэнкса Колин рассказал о том, как они с Люком Перри летели в одном самолете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Люк Перри
Люк Перри
Фото: Getty Images

У голливудского актера Люка Перри, который скончался после обширного инсульта, была интересная привычка при жизни. Об этом решил написать в своем микроблоге сын Тома Хэнкса Колин. Он написал, что воспоминание о встрече со звездой "Беверли Хиллз 90210" на борту лайнера слишком хорошее, чтобы не поведать о нем.

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Сын Тома Хэнкса вспомнил, что однажды летел из Мексики в США вместе с женой и на борту были двое детей, которые кричали и орали друг на друга.

"Если у вас есть дети, то вы понимаете. Иногда с этим ничего нельзя поделать. Это продолжалось примерно два часа", – написал сын Хэнкса. Перед тем, как самолет начал снижение и крики еще больше усилились, из салона первого класса вышел мужчина, надувающий воздушный шарик.

"Шляпа, борода, очки, шарик. Он его завязал и протянул детям, как рыцарь, который держит меч, преклонив колени, склонив голову и вытянув руки. Дети замолчали в мгновение ока. Самолет был готов разразиться аплодисментами", – рассказал Хэнкс, который понял, что героем часа был именно Люк Перри только после того, как самолет приземлился.

В очереди к паспортному контролю они оказались рядом и Перри неожиданно похвалил Колина за его работу в "Фарго".

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"Я в свою очередь начал петь дифирамбы о том, как я им восхищаюсь, а также похвалил его за находчивость с шариком, отметив, что Перри настоящий профи. На это он сказал, что всегда берет с собой парочку воздушных шариков, чтобы дарить их кричащим детям", — добавил Колин.

"Не знаю, правда ли это, но у меня нет причин ему не верить. Парень был настоящим джентльменом. Он ушел, черты возьми, слишком рано. И черт бы меня побрал, если не начну брать с собой в путешествие несколько воздушных шаров", – поклялся Хэнкс в завершение своего рассказа.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle собрал реакции друзей и коллег актера в соцсетях. Звезды Голливуда, выразили соболезнования семье Люка Перри.

Также мы вспомнили биографию актера и его самые знаменитые роли в кино и сериалах.

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Источник: Сегодня
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