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Шнурком от переноски: Сергей Притула рассказал, за что его бил отец

Шоумен вспомнил несколько моментов из детства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Популярный телеведущий Сергей Притула, который недавно получил серьезную травму во время своего дня рождения, дал откровенное интервью в YouTube-программе Маши Ефросининой "Экзамен". В ходе разговора шоумен признался, что некогда применял физическую силу к своему сыну Дмитрию, однако уже давно этого не делает. 

Сергей Притула откровенно рассказал, от чего умер его отец. Детали в сюжете: 

Сергей Притула признался, что порой не мог себя сдержать, и связывает это со своим детством. По словам телеведущего, его били едва ли не каждый день: "Я був гачений кожен день. Кожен божий день я був клепаний. Єдиний, хто мене не клепав, то був дід Василь. Я робив усе для того, щоб це відбулось".

Как известно, многие подростки порой не контролируют свои действия и не подбирают слова в адрес родителей. Шоумен вспомнил момент, когда отец избил его шнурком от переноски. Это произошло после того, как 15-летний Сергей обидел свою маму.

"Шнурком від переноски. Це не означає, що в мене батьки були якісь ізверги, якісь дітоненависники чи ненавиділи мене. Батько мене ним бив, коли я образив маму. Хотів зробити больно (Сергей – маме). Сорян. Я просто дуже важко стримую емоції", – признался Притула со слезами на глазах.

Сергей Притула с детьми
Сергей Притула с детьми
Фото: instagram.com/siriy_ua

Отметим, Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия, а также дочь Соломию – от второго брака. Шоумен неоднократно признавался, что его супруга Екатерина в отличных отношениях с Димой, и порой у нее лучше получается найти подход к мальчику, чем у самого Притулы.

Ранее мы также писали, что Сергей Притула решил пойти в политику. Шоумен будет баллотироваться в депутаты ВРУ.

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