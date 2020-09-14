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"Сходи в церковь, покайся": Фреймут и Кухар устроили перепалку на "Танцях з зірками"

Сегодня, 11:12

Фреймут не стала терпеть постоянную критику со стороны Кухар

Вчера, 13 сентября, состоялся очередной эфир нового сезона шоу "Танці з зірками-2020". Телеведущая Ольга Фреймут впервые вышла на паркет после того, как предыдущие два она провела дома, болея коронавирусом.

Танец Ольги не оценила самая строгая судья шоу – прима-балерина Екатерина Кухар.

"Во время вашего исполнения на паркете мне казалось, что самба для вашего тела, как пожизненное заключение. А ваши ноги отказываются слушать команды вашего мозга. Владимира (партнер по танцам Ольги – прим.ред) соблазнить вам удалось, но самбу – нет", – отметила Кухар.

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут
Екатерина Кухар и Ольга Фреймут
Фото: скриншот

Ольга не растерялась и ответила Екатерине на ее критику, которую нередко слышат почти все участники шоу.

"Кать, только давай без обид, ладно? Я очень долго держалась, два эфира. Первый – все было хорошо, второй – тебе я там показалась пьяницей, алкоголичкой. Я скажу от имени всех твоих жертв. Потому что ты здесь много лет сидишь королевой, взлетаешь и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. Вместо того, чтобы тебе здесь в воскресенье сидеть и судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась", – сказала Фреймут.

Екатерину не смутили слова Ольги, и она продолжила перепалку.

"Оля, дорогая, я, конечно, согласна. Но я пойду туда только вместе с тобой! А потом мы пойдем к моей куме, психотерапевту, Наталье Холоденко. Она примет нас без очереди", – парировала Кухар.

После этого прима-балерина подарила Фреймут небольшой топор. Отметим, что у Екатерины сложилась некая традиция: чтобы подчеркнуть свою симпатию или же антипатию к танцам определенных участников, она дарит им цветок или какой-то предмет.

Ранее мы писали, кто покинул третий эфир шоу "Танці з зірками-2020".

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Ольга Фреймут Екатерина Кухар Танці з зірками
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