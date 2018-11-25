Шок: Сергей Полунин показал татуировку с Путиным на груди

Танцор балета поблагодарил Путина за "добро"

Танцор балета Сергей Полунин. Фото: Instagram/sergeipolunin

Украинский танцовщик Сергей Полунин продолжает подливать масла в огонь скандала, разразившегося вокруг его персоны. Так, недавно на своей странице в Instagram танцор воспел оду президенту России Владимиру Путину в свой день рождения с пожеланиями направить все добрые слова именно президенту РФ, отметив, что видел и видит в Путине "свет".

Теперь в соцсети появилось новое фото, на котором артист демонстрирует вытатуированного Путина у себя на груди.

"Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет, и оно самое великое", – подписал снимок Полунин.

Сергей Полунин показал тату с Путиным у себя на груди Фото: Instagram/sergeipolunin

Отметим, что при этом на левой руке у Сергея вытатуированный украинский национальный герб – Тризуб. И вряд ли можно назвать случайным, что на снимке рука с Тризубом приоткрывает портрет Путина на груди.

Напомним, ранее журналисты дозвонились не тому Сергею Полунину, пытаясь получить комментарий по поводу неоднозначного поведения украинского танцора балета.