Шокировали всех! Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram

Оказывается, что герцоги Сассекские предложили поклонникам решить, на кого подписываться

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские умеют удивлять своих поклонников. Но на этот раз принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно возмутили соседей, просто ошеломили всех, полностью очистив список своих подписок в Instagram. Однако королевская чета объяснила свое решение.

Смотрите видео о том, почему принц Гарри и Меган Маркл решили остановиться на двух детях:

В заметке, которая появилась на официальной Instagram-странице герцогов Сассекских, говорилось, что принц Гарри и Меган Маркл подписывались на тех людей или сообщества, которые могут стать примером для других. Теперь же супруги предложили поклонникам выделить профили, которые являются для них ориентиром. Таким образом Меган Маркл продолжила тему сентябрьского номера Vogue "Сила перемен", где она была приглашенным редактором.

31 Июл 2019 в 4:00 PDT INSTAGRAM (@sussexroyal)

"В августе мы обращаемся к вам за помощью. Мы хотим узнать, что для вас означает сила перемен? Ежемесячно мы меняем список подписок: добавляем в свой Instagram-аккаунт профили определенных людей или организаций, на которые нам бы хотелось обратить ваше внимание. В течение следующих нескольких дней оставьте в комментариях под этой заметкой свои предложения, на кого нам стоит подписаться на этот раз. Это может быть микроблог, который вдохновляет людей быть лучше, или аккаунт, который наполняет каждого оптимизмом и верой в хорошее", – написали герцоги Сассекские в сети.

Кроме этого, принц Гарри и Меган Маркл анонсировали, что 5 августа объявят результаты и подпишутся на 15 предложенных аккаунтов, которые достойны внимания каждого.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские создали специальный список вещей, которые запрещено делать их соседям в Фрогмор-хаус.

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