Тина Кароль, Оля Полякова и Камалия: певицы, которых сделали вторые половинки

Благодаря своим супругам артистки стали популярны

Очень часто знаменитости за счет своей славы делают популярными любимых людей. И не только знаменитости! Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" подготовила сюжет о мужчинах, которые приложили максимум усилий, чтобы об их женах услышала вся Украина и не только.

Украинская певица Ирина Федишин познакомилась со своим супругом, когда ей было 18 лет. На амбициозную красавицу тогда положил глаз Виталий Човнык и спустя пол года после знакомства предложил выйти замуж.

Ирина Федишин и Виталий Човнык Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Виталий очень настойчив, как оказалось. И я ему благодарна за все, что он делает. Потому что все, до чего мы дошли, это в большой степени его заслуга", – говорит певица.

Именно ее супруг искал спонсоров для Ирины и продвигал ее в украинский шоу-бизнес. Он даже создал журнал, на обложке которого предстала Федишин.

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"У меня очень идейный муж. Половина журнала об Ирине Федишин, а половина журнала – реклама. То есть мы ходили в какие-то рестораны, какие-то визитные карточки, предприятия и мы всем рассказывали, как мы этот журнал будем продвигать. Понятно, что никто не будет покупать журнал об Ирине Федишин. Мы разносили экземпляры по предприятиям. Соответственно будет реклама и вам, и нам. Представители компании посмотрят, что какая-то там Ирина Федишин и решат пригласить ее на коропоратив. Вот такими методами и делали рекламу", – поделилась исполнительница.

Когда певицу Ирину Федишин узнала западная Украина, то Виталий принял решение все заработанное вложить в рекламу будущего концерта во дворце "Украина". Также мужчина не побоялся взять в банке заем для этого. Звезда отмечает, что на этом концерте они ничего не заработали, однако он стал хорошей возможностью заручиться большей аудиторией поклонников.

За свой успех в карьере пакистанскому миллиардеру благодарна еще одна певица – Каммалия. У Мохаммада Захура не раз требовали деньги за ротацию песен звездной жены.

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"У нас не так, как заграницей. В Украине артист сам находит спонсора, приводит в студию и еще сам платишь пиар-агентствам. Естественно, он меня поддерживает финансово – оплачивает клипы. Особенно поначалу много денег уходило. У многих западных звезд мужья становятся продюсерами. Мы с мужем всегда друг за другом горой", – признается Камалия.

Тина Кароль встретила своего супруга Евгения Огира в 2007 году. Их встреча произошла после громкого скандала с продюсером Олегом Чорным и кардинально изменила карьеру звезды. Тина не скрывает, что именно Огир возродил ее из пепла. И когда у него диагностировали рак желудка, Евгений продолжал сопровождать Кароль на выступлениях.

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: Instagram.com

Его последней волей было то, чтобы она ни при каких обстоятельствах не прекращала гастролировать. Звезда еще долго жила после смерти мужа по его плану, который он успел составить. И спустя 7 лет продолжает посвящать Евгению песни.

А вот Оля Полякова недавно шокировала признанием – ее супругу Вадиму пришлось остаться без денег ради ее славы. И уже на протяжении четырех лет артистка обеспечивает семью.

Оля Полякова с мужем Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я ему очень благодарна. Это такое счастье, он всегда поддержит меня, даже если я не права", – говорит Оля Полякова.

Напомним, старшая дочь Оли Поляковой получила травмы после падения с лошади и показала фото.

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