Тина Кароль, Оля Полякова и Камалия: певицы, которых сделали вторые половинки
Благодаря своим супругам артистки стали популярны
Очень часто знаменитости за счет своей славы делают популярными любимых людей. И не только знаменитости! Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" подготовила сюжет о мужчинах, которые приложили максимум усилий, чтобы об их женах услышала вся Украина и не только.
Украинская певица Ирина Федишин познакомилась со своим супругом, когда ей было 18 лет. На амбициозную красавицу тогда положил глаз Виталий Човнык и спустя пол года после знакомства предложил выйти замуж.
"Виталий очень настойчив, как оказалось. И я ему благодарна за все, что он делает. Потому что все, до чего мы дошли, это в большой степени его заслуга", – говорит певица.
Именно ее супруг искал спонсоров для Ирины и продвигал ее в украинский шоу-бизнес. Он даже создал журнал, на обложке которого предстала Федишин.
"У меня очень идейный муж. Половина журнала об Ирине Федишин, а половина журнала – реклама. То есть мы ходили в какие-то рестораны, какие-то визитные карточки, предприятия и мы всем рассказывали, как мы этот журнал будем продвигать. Понятно, что никто не будет покупать журнал об Ирине Федишин. Мы разносили экземпляры по предприятиям. Соответственно будет реклама и вам, и нам. Представители компании посмотрят, что какая-то там Ирина Федишин и решат пригласить ее на коропоратив. Вот такими методами и делали рекламу", – поделилась исполнительница.
Когда певицу Ирину Федишин узнала западная Украина, то Виталий принял решение все заработанное вложить в рекламу будущего концерта во дворце "Украина". Также мужчина не побоялся взять в банке заем для этого. Звезда отмечает, что на этом концерте они ничего не заработали, однако он стал хорошей возможностью заручиться большей аудиторией поклонников.
За свой успех в карьере пакистанскому миллиардеру благодарна еще одна певица – Каммалия. У Мохаммада Захура не раз требовали деньги за ротацию песен звездной жены.
"У нас не так, как заграницей. В Украине артист сам находит спонсора, приводит в студию и еще сам платишь пиар-агентствам. Естественно, он меня поддерживает финансово – оплачивает клипы. Особенно поначалу много денег уходило. У многих западных звезд мужья становятся продюсерами. Мы с мужем всегда друг за другом горой", – признается Камалия.
Тина Кароль встретила своего супруга Евгения Огира в 2007 году. Их встреча произошла после громкого скандала с продюсером Олегом Чорным и кардинально изменила карьеру звезды. Тина не скрывает, что именно Огир возродил ее из пепла. И когда у него диагностировали рак желудка, Евгений продолжал сопровождать Кароль на выступлениях.
Его последней волей было то, чтобы она ни при каких обстоятельствах не прекращала гастролировать. Звезда еще долго жила после смерти мужа по его плану, который он успел составить. И спустя 7 лет продолжает посвящать Евгению песни.
А вот Оля Полякова недавно шокировала признанием – ее супругу Вадиму пришлось остаться без денег ради ее славы. И уже на протяжении четырех лет артистка обеспечивает семью.
"Я ему очень благодарна. Это такое счастье, он всегда поддержит меня, даже если я не права", – говорит Оля Полякова.
Напомним, старшая дочь Оли Поляковой получила травмы после падения с лошади и показала фото.
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