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Шоу вместо финала Евровидения-2020: все, что нужно знать о грандиозном концерте Europe Shine A Light

16 мая состоится прямая трансляция Europe Shine A Light

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:31

Уже в эту субботу, 16 мая, должен был состояться грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение", но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Организаторам пришлось отменить соревнование, но вместо финала было принято решение провести онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light.

Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт
Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт
Фото: eurovision.tv

Отметим, что 12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", в рамках которого выступила украинская группа Go_A. В этом году голосование отменили, поэтому в финальном концерте, 16 мая, зрители услышат всех участников от 41 страны.

Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A
Представители Украины на "Евровидении" – группа Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

В четверг, 14 мая, прошел второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо второго полуфиналов песенного конкурса. Зрители увидели клипы на конкурсные песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме.

Неожиданным сюрпризом для фанатов конкурса стало появление украинской певицы Джамалы. Артистка находясь дома, записала видео, в котором исполнила фрагмент песни Arcade победителя "Евровидение-2019" Дункана Лоуренса.

Это представители следующих стран: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания. Полное видео онлайн-трансляции можно просмотреть в нашем материале.

Где и когда смотреть финальное шоу Europe Shine A Light?

Состоится специальное шоу в субботу, 16 мая, в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале "UA: Перший", официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Также транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников из разных стран.

Более подробно об организации "Евровидения" в условиях пандемии узнайте в сюжете:

"Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами", – объяснил идею концерта его исполнительный продюсер Ситсе Баккер. Он призвал сделать шоу "незабываемым моментом в истории "Евровидения".

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Первый онлайн-концерт Евровидения-2020: фавориты Go_A за всю историю конкурса и видео представителей Украины

Какие сюрпризы обещают организаторы?

Во время прямой трансляции фанаты песенного конкурса увидят выступления победителей прошлых конкурсов – представителя Швеции Монса Зелмерлева, певицы из Израиля Нетты Барзилай, Марии Шерифович из Сербии, а также прошлогоднего победителя – голландца Дункана Лоренса.

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс
Фото: instagram.com/Eurovision

Участники нынешнего "Евровидения" по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года Love Shine A Light, а фанаты – в едином виртуальном хоре What's another year. С ней двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл "Евровидение" в 1980 году.

Напомним, что недавно группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу "Евровидения" в Исландии.

Более того, музыканты сделала кавер на легендарный хит Dancing Lasha Tumbai, благодаря которому Верка Сердючка заняла второе место на "Евровидении-2007".

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