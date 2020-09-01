Шоумен Андрей Джеджула станет отцом во второй раз

Радостную новость сообщила супруга Андрея

Украинский шоумен Андрей Джеджула совсем скоро станет папой во второй раз. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила его супруга, модель Юлия Джеджула (Леус).

Юлия разместила фото в облегающем платье с уже заметно округлившимся животом.

"Не прошло и 18 лет, негаданно-нежданно, как я опять готовлюсь стать мамой", – подписала фото супруга шоумена.

Юлия Джеджула Фото: instagram.com/yla__yla

Отметим, что и для Андрея, и для Юлии малыш станет вторым ребенком. У Юлии есть 18-летняя дочь, а у Андрея – 11-летний сын от отношений с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос.

Отметим, что с Сантой Андрей состоял в гражданском браке с 2006 по 2010 год. Их сын Даниель родился в октябре 2008 года.

С Юлией Леус Джеджула был знаком восемь лет до того момента, как они начали встречаться. Пара поженилась в 2017 году. Андрей сделал предложение Юлии в день ее рождения.

Напомним, известная голливудская актриса, племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс подтвердила слухи о своей первой беременности, опубликовав трогательные фото со своим возлюбленным. Мы также сообщали, что 41-летняя Рэйчел МакАдамс впервые показала округлившийся живот.

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